Aries (marzo 21-abril 20)

Todas las decisiones que tomes hoy serán acertadas y una de ellas, además, te llevará a sentirte muy bien porque encontrarás por fin solución a algo que te estaba molestando mucho físicamente. Después de eso, querrás volver a hacer planes de viajes.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Cuida tus relaciones personales hoy con esmero, sin dejar pasar por alto nada que pueda mejorarlas, como mostrar empatía con alguien o dedicarle unos minutos a escuchar lo que alguien te cuenta. Es un detalle importante que te van a agradecer.

Géminis (mayo 21-junio 21)

No te conviene escuchar ninguna conversación o información que te pueda poner en tensión. Hoy necesitas calma a tu alrededor para seguir en lo que ahora necesitas centrarte. Aléjate del ruido y de todo lo que sea motivo de pensamientos negativos.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Eso que hoy te apetece tanto hacer puede que no sea tan importante o que no te vaya a dar tantas satisfacciones como crees. Hay algo que no se está desarrollando debidamente en todo ello, algo oscuro. Cuidado. Debes comprobar la veracidad de todo.

Leo (julio 23-agosto 22)

Te interesa templar el ánimo y esperar a que otros resuelvan los problemas. De lo contrario, no vas a conseguir que asuman sus responsabilidades personales, ya sea en el trabajo o en la familia. No lo hagas tu por ellos, porque eso no conviene a nadie.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Ese cabo suelto que no te dejaba avanzar, se soluciona con acierto y beneficio para ti. Si es algo relacionado con las amistades, te traerá tranquilidad porque alguien mejora sus circunstancias gracias a ti. Te llenará de alegría y satisfacción saberlo.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

No sería mala idea que tomases una decisión sobre tu salud, por ejemplo, seguir los consejos de un dietista y cambia ciertos aspectos de tu alimentación que necesitan una revisión. Tu organismo lo necesita y no debes dejarlo pasar más.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Necesitas reorganizar algo de tu hogar, de tu espacio personal seguramente porque las necesidades están cambiando. Pero todo eso significa una alegría para ti, ya que se debe a noticias felices que esperabas y que ahora por fin, se van a cumplir.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

No te gustará que alguien intente intervenir en un asunto tuyo que tiene que ver con propiedades, ya que te parece que es una manipulación interesada y que, en cualquier caso, ya sabes lo que tienes que hacer. Llevas razón, pero dilo con diplomacia.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

No añadas ni una palabra a una orden que te dará un jefe, al menos de momento, sabes que no te conviene. Pero tampoco te conviene mucho mostrar adulación, será contraproducente. El equilibrio será hora difícil, pero necesario.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Una sonrisa te puede allanar hoy el camino de un tema que ha empezado un poco torcido. Si te muestras amable y con talante humilde, conseguirás acabar esa gestión, pero si muestras altivez, lo estropearás. Las palabras duras no funcionarán.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

A veces te conviertes en un verso suelto y vas contracorriente, lo que resulta extraño a los demás, sobre todo a los que te conocen poco. Hoy esa tendencia se acentúa, irás muy a lo tuyo, ten cuidado porque alguien no te va a comprender bien.