Aries (marzo 21-abril 20)

Vas a comenzar de muy buena forma el día, con ganas de disfrutar de un merecido descanso, pero también con la misión de cumplir tus deseos y sueños. Para mejor, te ocurrirán algunas cosas que te permitirán aprovechar aún más esta jornada, aunque sea de formas distintas a las que tenías pensadas.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Es sabido que cumplir los sueños es tarea difícil algunas ocasiones, incluso a veces se sienten en la palma de la mano, pero algo sale mal y se desvanecen. Es posible que te ocurra algo parecido hoy, lo que te desanimará un poco, puede que te hayas ilusionado muy pronto con algo.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Puede que tengas algunos problemitas en el ámbito sentimental, incluso tú mismo puedes generarlos. Pero no te preocupes, porque te sientes amarrado y tu naturaleza es volar, sentirte libre y conocer nuevas personas. No te extrañes de que incluso estando en tu hogar o con familia, tu mente o corazón estén en otro lugar.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Hoy la Luna estará en una sintonía diferente a la de otros planetas, y como eres alguien sensible lo notarás. Por esa razón es necesario que estés consciente de ello, porque en caso contrario podrías actuar de forma muy impulsiva y tener emociones negativas, incluso sin que haya alguna razón justificada.

Leo (julio 23-agosto 22)

No todos tenemos nuestros mejores días, y es posible que hoy no muestres lo mejor de tu personalidad, pese a que no haya una razón clara. Estarán más presentes en ti planetas como Urano o Plutón, que te podrían tener más enojado de lo normal con tu familia o las personas que están a tu lado.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Será un día similar al de ayer, en el que prefieres estar solo buscando paz en tu casa, pero hoy será una jornada mejor, sobre todo en el aspecto sentimental. Igualmente debes estar atento con la salud y permitirte descansar si así lo deseas.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Es uno de los mejores días para Libra, en donde lo ideal es viajar y relacionarte con los demás. Eso sí, es posible que empieces el día algo triste, pero muy pronto te sentirás con gran motivación de hacer cosas. Puede que te pasen muchas situaciones sorpresivas que serán agradables.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Hoy es un día ideal para estar en familia, sobre todo con tus hijos o seres más queridos. Si haces eso te sentirás muy feliz y te llenarás de energías. También será una gran jornada para los temas amorosos, más aún si buscas iniciar un romance.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

A veces puedes tener desencuentros y problemas, pero no dejes que eso te desmorone ni te haga estar agresivo. Si pones todo en una balanza, la vida te hace ser muy afortunado, pero lo que ocurre es que no siempre todo estará bien, por ello es que puede que alguien te decepcione o te sientas traicionado.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Tendrás un buen día con muchas energías de hacer diferentes cosas, sobre todo te irá de maravilla si decides viajar o recibir a alguien querido que no ves hace mucho. Tendrás confianza y seguridad en ti mismo, más de lo habitual, por lo que si tienes que correr algún riego te saldrá bien.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Hoy el Sol y la Luna pasarán por Acuario, lo que te hará tener ganas de hacer un cambio o una gran transformación en tu vida. Es normal que pienses en el futuro y te desagrade un poco tu presente, pero presta atención porque te sucederán cosas importantes hoy.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Será una gran jornada para los temas económicos e incluso podrías obtener ayuda de alguien sorpresivo, por ello aprovecha las oportunidades que se te abren y que no tenías contempladas. Asimismo sientes cosas que te están agotando bastante, pero el destino se está encargando de que estas se acaben.