Bajo el eslogan “Sí es mi problema” , el Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género encabeza una campaña para enfrentar la violencia contra las mujeres, incluso desde los actos más pequeños . El lanzamiento de la campaña se realizó en la comuna de Quinta Normal, donde participaron autoridades y representantes de la sociedad civil. En la actividad estuvo la ministra Antonia Orellana; la coordinadora sociocultural de la Presidencia, Irina Karamanos; la ministra de Defensa, Maya Fernández; la ministra de Justicia, Marcela Ríos: y el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, entre otras autoridades.



La ministra Orellana detalló que “luego de un proceso participativo con más de 100 organizaciones de la sociedad civil, en las 16 regiones del país, se nos pidieron tres cosas como Ministerio de la Mujer para esta campaña. Primero que le habláramos a las comunidades y, en especial, a los hombres. Segundo, que no le pusiéramos todo el peso del combate a la violencia contra las mujeres a las víctimas, sino que sumáramos acciones que pueden hacer la sociedad. Y, en tercer lugar, que no mostráramos la violencia, que no la replicaráramos, sino que más bien evidenciáramos su existencia y cómo todos y todas podemos hacer algo”.

La directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), Priscilla Carrasco, agregó que “cada año son cerca de 60 mil mujeres que acuden a nuestros centros. Sin embargo, es responsabilidad de todos y todas como sociedad aportar a la erradicación de este problema que tanto daño nos provoca. Nuestra institución siempre estará a disposición de toda mujer a quien hayan vulnerado sus derechos y nos sigamos fortaleciendo para llegar a la diversidad más amplia de mujeres”.

Esta campaña se inició a partir de un proceso de conversaciones dirigidas a nivel nacional con diversas organizaciones de la sociedad civil vinculadas a temáticas de violencia de género. Se realizaron 20 diálogos: cuatro en la Región Metropolitana y 16 en otras regiones, con representantes de 116 organizaciones de todo el país, además de asesoras de género ministeriales y funcionarias del MinMujeryEG y del SernamEG.

Este ejercicio, inédito en el Ministerio, definió las bases para el diseño de una campaña que busca ser efectiva y coherente con las necesidades y los desafíos de la sociedad actual. Los principales resultados de las conversaciones dirigidas a nivel nacional quedaron reflejados en el enfoque de la campaña de este año: una que le habla a la comunidad y no a las mujeres que viven violencia o sobrevivientes.