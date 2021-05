EN VIVO | Sigue la trayectoria de la caída del cohete chino en la Tierra

Un evento que ha causado mucha expectación e incluso preocupación en un inicio es la caída de un cohete chino en la Tierra, que sigue trayendo interrogantes acerca de su llegada.

El Long March 5B es un cohete de 22 toneladas de China y es hasta ahora uno de los objetos más grandes en caer, lo que preocupa debido a que no se sabe con exactitud dónde caerá porque es incontrolable, aunque expertos han indicado que es probable que muchos de sus componentes se destruyan en la atmósfera y califican como poco probable que cause daños a pesar de su tamaño.

Sin embargo, la opción de que materiales del cohete sigan su curso existe y puedan causar un daño menor. Esto se irá sabiendo al correr de las horas y mientras sigue su trayectoria. El cohete está dando vueltas a la Tierra hasta iniciar su caída y entrada a la atmósfera.

Los expertos, aunque no existe certeza, indican que el cohete caerá en la tarde de este sábado 8 de mayo en hora chilena, aunque los datos tienen un margen de 9 horas, por lo que podría ser horas después.

¿Dónde caerá el cohete chino?

Por ahora no se sabe con exactitud el lugar del impacto, pero científicos indican que tiene una gran probabilidad de caer en el oceano, debido a que la Tierra está compuesta de un 70% de agua. Claro que al no conocerse el lugar de impacto, la posibilidad de que caigan los restos en tierra aún no está descartada.

Las autoridades y científicos de todas maneras han indicado que no hay que preocuparse demasiado, ya que si bien es probable que queden escombros, la probabilidad de caer en tierra es baja.

¿Dónde ver en vivo la trayectoria del cohete chino?

Sigue EN VIVO y ONLINE la caída del cohete chino y la trayectoria sobre la Tierra hasta el impacto de sus escombros.