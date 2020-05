¿Se puede contraer coronavirus en un ascensor?

Los ascensores son un medio de transporte habitual en las ciudades, ya que la gran mayoría vive en edificios, por lo que la duda es válida: ¿Se puede contagiar el coronavirus en un ascensor?

Esta duda la resuelve The New York Times en un artículo donde consulta con varios especialistas sobre el tema, principalmente sobre si es posible contagiarse en un ascensor aunque no haya gente en el.

Lo primero que se toma en cuenta es si el ascensor va con gente. En este caso el riesgo es alto, sobre todo si va alguien contagiado, porque los espacios son pequeños y es muy difícil mantener una distancia adecuada.

Si las personas están sin mascarillas, lo mejor es no subirse, ya que fácilmente se puede transmitir el virus si la persona habla, tose o estornuda.

Una persona sin mascarilla puede expulsar una buena cantidad de partículas dentro de un ascensor.

Donde baja el riesgo considerablemente es cuando el ascensor está vacío. En este caso, Richard L. Corsi, decano de ingeniería y ciencias de la computación en la Universidad Estatal de Portland y especialista en calidad del aire interior, hizo un modelo que estudió los riesgos.

Lamentablemente, existen tantas variables, como el tiempo de apertura de puertas, el tamaño del ascensor, la ventilación de éste, entre otros, que es muy difícil definir exactamente los riesgos.

Pero el estudio se basó en un viaje hipotético en el que un Pasajero A infectado entra al ascensor vacío y se desplaza del piso 1 al 10 en 31 segundos. Mientras sube la persona tose y habla por celular y van sin máscara, por lo que expulsa pequeñas gotas con carga viral que caen al suelo, chocan con las paredes del ascensor y otras quedan flotando en el aire.

Cuando se baja las puertas quedan abiertas por 10 segundos y con la salida del pasajero arrastra algunos gérmenes con él. El ascensor vuelve vacío al piso 1 y se sube el Pasajero B. Se abren las puertas y entra un poco de aire al ascensor, junto con el pasajero.

En este modelo, el profesor Corsi asegura que el Pasajero B estaría expuesto al 25% de las partículas virales que dejó el Pasajero A, aunque no hay seguridad de si esa carga viral es suficiente para contagiar a alguien.

Usar un ascensor con mascarilla y lavarse las manos después son las principales recomendaciones.

Qué hacer en un ascensor

La voz de los expertos dice que no existe un riesgo significativo en un ascensor vacío. "Sabemos que hay algunas partículas pequeñas que probablemente permanecerán en el aire, pero al final del día la epidemiología simplemente no respalda que este sea un modo importante de transmisión", explica el doctor Ilan Schwartz, profesor asistente de enfermedades infecciosas en la Universidad de Alberta. "Probablemente, el riesgo de estar en un ascensor estaría más relacionado con tocar los botones que con estar en contacto con el aire exhalado por alguien que lo conducía antes".

Ante eso, la recomendación es usar un ascensor siempre con mascarilla y sólo si los otros pasajeros la están usando. Aunque lo mejor es evitar viajar con otras personas.

Además, se debe evitar tocar la cara y lavarse bien las manos después de usar el ascensor, ya que hubo exposición al apretar los botones.