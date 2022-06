El grupo DMO, que tiene como accionistas a la actual vicepresidenta de Renovación Nacional (RN), Andrea Ojeda, y su marido, Felipe Valenzuela, cobró más de $16 mil millones de pesos a organismos públicos por servicios prestados a entidades públicas, incluyendo municipalidades ligadas a la actual oposición.

Según una investigación develada por Ciper, DMO prestó servicios a diversas entidades públicas, entre ellas, las municipalidades de Puente Alto, Santiago y Colina, el Hospital de Melipilla, la Intendencia Metropolitana y la Gobernación Provincial de Curicó. En total, son 29 los contratos con distintas instituciones públicas.

La municipalidad de Puente Alto es la entidad que pagó los contratos más altos con alguna de las empresas DMO. El desembolso total asciende a cerca de $12 mil millones de pesos por prestaciones realizadas entre el 2015 y 2017. Todos los contratos se hicieron bajo la administración del actual alcalde, Germán Codina, quien también es RN.

En detalle, Puente Alto desembolsó $11.832.039.712 por servicios tales como arriendo de maquinaria y camiones, mantención de áreas verdes por un periodo de tres años e instalación de alarmas comunitarias. Ciper trató de contactarse con el alcalde Codina, sin embargo, no recibió respuesta.

Colina es la segunda municipalidad que más desembolsó por los servicios del holding. Durante el 2018, cuando el alcalde era el UDI Mario Olavarría, la municipalidad pagó la suma de $1.651.453.440 al holding DMO por servicio de vigilancia municipal. El contrato consideraba la contratación de guardias e instalación de cámaras, pero tuvo un término anticipado.

Al ser consultado por Ciper, Olavarría detalla que sí contrató los servicios, pero que el contrato se terminó de manera anticipada. “Fue un contrato por servicio de guardias que contemplaba instalación de cámaras. Una de las causales del por qué se le dio término es, precisamente, que no cumplieron con la instalación de las cámaras. (…) Se terminó por incumplimiento y se cobraron las boletas de garantía para pagar a los guardias”, explicó.

Santiago es la tercera municipalidad que más dinero pagó a las empresas de la actual vicepresidenta RN. Bajo la administración del exalcalde Felipe Alessandri, quien también es RN. Santiago pagó $1.051.668.200 a través de tres contratos, el más abundante de ellos, fue el 2019 a través de trato directo, con un costo de $1.019.449.200 por “servicio de barrido de carreteras o aparcamientos”.

Tras la investigación, Ciper contactó a Andrea Ojeda, quien señaló no tener vínculos con empresas del holding y que DMO ya no trabaja con municipalidades. “Lo digo una vez más, no tengo relación contractual con alguna empresa, y por lo que entiendo, hace varios años que las empresas de mi marido no tienen ninguna relación comercial con municipalidades, pues justamente decidieron terminar contratos con municipios porque eran contratos que generaban pérdidas por los extensos plazos de pagos que en la práctica los municipios les imponían”.