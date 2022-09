El Instituto de Previsión Social es la entidad a cargo de pagar y otorgar la Pensión Garantizada Universal, podrán acceder al beneficio aquellas personas que tengan 65 años o más de edad, no integren el 10% más rico de la población, que no superen una pensión base menor a $1.040.200 (determinada por la pensión autofinanciada de referencia), y que además acrediten residencia en el territorio nacional en un periodo no inferior a 20 años continuos o discontinuos, o en un lapso no inferior a cuatro años de residencia en los últimos cinco años.

El monto del beneficio es de $193.917 el que se reajustará en febrero de cada año, cabe mencionar que las personas que reciban pensiones de Capredena o Dipreca no podrán acceder a la PGU.

A continuación te compartimos dónde puedes consultar con tu RUT el estado de tu postulación al beneficio estatal para adultos mayores.

¿Dónde puedo consultar con mi RUT si soy beneficiario de la PGU y cómo ver el estado de mi postulación?

Desde agosto las personas mayores de 65 años que cumplieran con los requisitos establecidos debían postular para recibir la Pensión Garantizada Universal, si postulaste y aún no recibes ningún pago puedes consultar con tu RUT el estado de tu postulación. Para esto debes hacer clic AQUÍ e ingresar tu RUT, y luego seleccionar la opción “consulta de solicitudes” nuevamente deberás ingresar tu RUT y Clave Única, de este modo podrás conocer el estado de postulación.