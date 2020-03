Colegio Médico golpea la mesa: "Quizás necesitamos a alguien que tenga más capacidad de diálogo"

El coronavirus sigue avanzando en nuestro país y las autoridades parecen estar teniendo problemas en su manejo. O por lo menos así lo dejó entrever la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, quien se refirió al trabajo que están haciendo con el Gobierno y donde la comunicación estaría fallando.

En conversación con Radio Concierto, la representante de los doctores señaló que "recién estaba hablando con la subsecretaria de Salud Pública (Paula Daza) porque tenemos una nueva definición de caso sospechoso, pero todavía no tenemos las herramientas para poder diagnosticar a todos esos pacientes, porque es una definición muy sensible, que es tener fiebre y algún síntoma extra”. comenzó explicando.

“Eso es una gran cantidad de pacientes, y obviamente van a llegar a nuestros servicios de urgencia con la intención de confirmarse, pero no vamos a tener capacidad de respuesta", agregó.

Fue ahí que Siches explicó que "efectivamente fuimos uno de los países que se tomó este tema con seriedad de los primeros días, el problema por lo menos que tenemos nosotros mayoritariamente es que no sabemos el mapa de navegación del buque (...) Y una de las estrategias que uno suele hacer al enfrentar pandemias, es intentar justamente mancomunar los esfuerzos".

Ante esto, la presidenta enfatizó que "no se si es falta de transparencia o si están sobrepasados o si en realidad no tienen interés de trabajar con otras entidades o si la información es muy sensible para ellos, o si creen que la comunidad médica no puede aportar".

Finalmente, Siches evidenció la distancia que existe con el ministro de Salud, Jaime Mañalich, y se mostró optimista por quién pueda tomar su lugar en el Estado de Catástrofe. "Particularmente en esta pandemia quizás necesitamos alguien que tenga más capacidad de diálogo con las distintas entidades, que esté dispuesto o dispuesta a escuchar un poco las dudas, preguntas o propuestas que traen los distintos técnicos, y poder también al momento de implementarlas conocer cuáles son las fragilidades de la red".