¿Qué bonos tengo? | Conoce AQUÍ con tu RUT los beneficios que puedes obtener

En tiempos de pandemia, recurrentes han sido las ayudas estatales en pos de mitigar las complicaciones económicas generadas por la situación sanitaria.

En ese sentido, son muchas personas las que califican para beneficios y no están enteradas de que cuentan con montos por reclamar o que podrían calificar para uno. Cabe destacar que estos montos tienen fecha de caducidad, por lo que si no son cobrados dentro de su tiempo respectivos irán a parar a las arcas fiscales y no podrán ser entregados al beneficiario original.

¿Cuáles son la fecha de caducidad de cada beneficio?



Aporte Familiar Permanente, ex "Bono Marzo"

Su plazo de cobro es de nueve meses. Considerando que se empieza a pagar en febrero, este puede ser cobrado hasta marzo.

Bono de Ayuda Familiar

Vence en 9 meses

Bono de Protección

El plazo para el cobro del Bono de Protección es de 6 meses. Una vez expirado el plazo, se entiende que el participante renuncia a este beneficio.

Bono Base Familiar

Al igual que el Bono de Protección, el plazo para cobrar es de 6 meses, tiempo después del cual se entiende que el participante renuncia al aporte.

¿Dónde puedo revisar si califico para algún bono?

Existe una plataforma donde puedes revisar si tienes algún beneficio al qué puedes acceder.



A su vez, la ya conocida página bonos pendientes indica si tienes un bono por cobrar.