La lista de beneficios que entrega el Gobierno para apoyar a las personas más vulnerables del país es amplia. El número de bonos creció más debido a las consecuencias de la pandemia y son muchas las personas que han recibido estas ayudas, que pese a no ser suficientes, han servido para afrontar parte de la crisis.

Sin embargo, son bastante las personas que no han retirado el dinero de sus aportes, quizás porque no saben que resultaron beneficiados o tal vez porque no saben cómo consultar si tienen dinero pendiente por cobrar.



¿Qué bonos puedo cobrar en abril?

Revisa a continuación la lista de bonos que puedes cobrar en abril y conoce como revisar si tienes montos pendientes por cobrar:



Ingreso Mínimo Garantizado

Es un aporte destinado a los trabajadores con jornadas de más de 30 hasta 45 horas semanales y que cuenten con un sueldo inferior a $421.250 mil brutos.



Bono Ayuda Familiar

Es un beneficio que se entrega desde 2019 y por solo una vez a las familias que al 30 de septiembre de 2019 fueron beneficiarias del Subsidio Familiar (SUF) o Asignación Familiar o Maternal. También se entrega a las personas o familias que, a la misma fecha, eran usuarias de los subsistemas Chile Solidario o de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar).



Becas Junaeb

Son un conjunto de beneficios que se entrega a estudiantes de educación básica, media y superior. Entre ellos destacan la Beca Indígena, Beca Presidente de la República, Beca Vocación de Profesor y Beca Magallanes.



Subsidio Único Familiar

Es Un beneficio destinado a personas de escasos recursos que pertenezcan al 60% del Registro Social de Hogares (RSH). El monto de este beneficio es de $13.832 por carga familiar y de $27.664 en el caso de personas con discapacidad.



Asignación Familiar

Es un subsidio estatal para los trabajadores dependientes, independientes, pensionados y subsidiados, por las personas que vivan a sus expensas y cumplan con los requisitos establecidos en la ley.



Consulta con tu RUT si tienes dinero por cobrar

Para saber si tienes montos por cobrar de alguno de estos beneficios, debes ingresar a la plataforma No Lo Cobraste de Banco Estado.

Una vez dentro, escribe tu RUT, marca la casilla “No soy un robot” y haz clic en “Continuar”.

Ten presente que el sitio solo informa los bonos pendientes de cobro presencial.