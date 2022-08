La crisis económica debido a la inflación está lejos de acabarse, por lo que el poder Ejecutivo ha tomado diversas medidas y ayudas para contrarrestar las consecuencias que ha traído la inflación.

Sin duda, son las familias más vulnerables del país las que se han visto afectadas por esta crisis, sin embargo, existen diversas ayudas monetarias que los ayudan a enfrentar los gastos de alimentación, servicios básicos, transporte, escolaridad entre otros.

A continuación te compartimos a qué beneficios pueden postular las personas de clase media.

¿A qué beneficios pueden acceder las personas de Clase Media?

Los beneficios estatales a los que pueden postular las personas de clase media son los siguientes:

Pueden acceder a este beneficio las familias que sean parte del 60% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares, que además sean beneficiarios del Subsidio Familiar, Asignación Familiar y Maternal, subsistema Seguridades y Oportunidades, y Chile Solidario.

A este beneficio que entrega el Sence pueden postular todos los trabajadores y trabajadoras que tengan un nuevo contrato de trabajo luego de haber estado cesantes, y reciban una remuneración mensual bruta menor o igual a 3 ingresos mínimos mensuales.

Está dirigido a los y las trabajadoras que tengan entre 18 y 24 años que trabajen de manera independiente o dependiente y que pertenezcan al 40% más vulnerable. Se puede postular durante todo el año siempre y cuando cumplas con los requisitos.

Este aporte se les entrega a las mujeres jefas de hogar con el objetivo de incrementar su ingreso mensual, para eso deben estar trabajando de manera independiente o dependiente, tener entre 25 y 59 años además de pertenecer al 40% más vulnerable según el Registro Social de Hogares.

Este aporte monetario estatal es para las personas mayores de 65 años que se encuentren o no trabajando, que no integren un grupo familiar al 10% más rico de la población, que acrediten residencia en el territorio nacional y que su pensión base no supere los $1.048.200.