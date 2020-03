Bono coronavirus y seguro de cesantía: ministro Briones aclara quiénes pueden acceder a los beneficios

La situación del coronavirus en nuestro país ha llevado a las autoridades a tomar una serie de medidas para enfrentar la crisis. Este jueves se anunció el Plan Económico de Emergencia con el el Gobierno busca proteger tanto a trabajadores como el empleo nacional para evitar problemas de desempleo en el futuro.

En conversación con Contigo de CHV, el ministro de hacienda, Ignacio Briones, se refirió a los resguardos que se tomarán con los chilenos que vean en riesgo sus puestos de trabajo. Según el jefe de la cartera, los resguardos que ha tomado son para "dar la posibilidad de que después de este apagón la gente pueda volver a surgir y no quede ahogada".

Consultado por quiénes podrán acceder al Bono Coronavirus, el personero de gobierno señaló que "aquella gente que no está formalmente empleada y que está técnicamente desempleada aunque sea un trabajador informal, es elegible para acceder a este bono. Hay que hacer lo mejor posible con los recursos que tenemos. Afortunadamente tenemos un buen ahorro como país, una baja deuda. Este es el tipo de cosas que justifica que uno tenga ahorros y no se endeude como país".

Además, el ministo Briones aclaró la situación del seguro de cesantía con los trabajadores que no se encuentran con contrato o trabajan de forma independiente. "Lo que estamos haciendo es colgarnos del vehículo que existe legalmente. Estamos creando una figura de desempleo transitorio, que en realidad mantiene el vínculo con el empleador. Es transitorio obligado, pero sin perder el vínculo".

"Hoy el seguro no está pensado en un independiente. Si hoy no tiene pega, no puede recurrir al seguro. Los fondos que tiene, salen de aportes del empleador y del trabajo en base a sus sueldos", agregó.

Eso sí, Briones fue enfático en que si una persona tiene problemas más allá de lo laboral, puede acceder a bonos. "Si está en los segmentos más vulnerables, son los mecanismos de bonos. Es lo que como Estado estamos construyendo".