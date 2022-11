La BAES es una beca de alimentación que entrega el Estado a los estudiantes que se encuentren cursando su educación superior, esta se entrega como una tarjeta la que permite realizar compras en distintos comercios asociados. La beca tiene como fin apoyar económicamente a los estudiantes más vulnerables que se encuentren categorizados entre el 1er y 6to decil de ingreso o que cuenten con alguno de los créditos estatales, beneficios de arancel o gratuidad que asigna el Ministerio de Educación.

¿Cuándo vence el monto de octubre de la BAES?

La Tarjeta Junaeb todos los primeros días hábiles del mes carga un monto de $37.000 pesos a sus beneficiarios, pero este monto vence al mes siguiente ya que no es acumulable. En el caso del monto entregado durante el mes de octubre este tiene vigencia hasta el 5 de noviembre, en caso de no utilizar el saldo antes de esa fecha este se pierde y no es posible recuperarlo.

¿Cómo consulto el saldo de mi Junaeb?

Para realizar la consulta del saldo disponible tu tarjeta junaeb puedes ingresar AQUÍ o mediante la aplicación disponible que tiene la junaeb para los estudiantes que cuenten con el beneficio.

Es importante mencionar que el pago mínimo que puedes hacer con la tarjeta es de $200 pesos y el monto máximo a usar no tiene límite ya que puedes usar todo el saldo en una sola compra.

¿Dónde se puede usar la junaeb?

La beca BAES permite utilizar la tarjeta junaeb en supermercados, minimarkets, puntos verdes, casinos y otros comercios que se encuentren asociados. Teniendo como única restricción el que no se pueden comprar alimentos con más de dos sellos y tampoco realizar la compra de otra cosa que no sean alimentos.