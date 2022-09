Desde el 1 de septiembre el Instituto de Previsión Social (IPS) inició el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias, este año el aporte beneficiará a más de 2 millones 551 mil pensionados y pensionadas.

Las personas que cumplan con los requisitosrecibirán $21.882, monto que incrementará en $11.226 por cada carga familiar acreditada al 31 de agosto de 2022.

Este beneficio no es postulable por lo que recibirán el aporte dieciochero las y los pensionados al 31 de agosto de 2022 de las siguientes instituciones:

Del Instituto de Previsión Social, IPS.

De Dipreca y Capredena.

Del Instituto de Seguridad Laboral y de las mutualidades de empleadores de la Ley N° 16.744 de Accidentes del Trabajo.

de la Ley N° 16.744 de Accidentes del Trabajo. Del Sistema de AFP, siempre que a esa fecha estén recibiendo el beneficio de Pensión Garantizada Universal (PGU), Aporte Previsional Solidario (APS) o pensiones mínimas con Garantía Estatal.

El pago del aguinaldo se pagará en la misma fecha de pago de la pensión de la persona, por ejemplo si el pensionado habitualmente recibe su pensión el 2 de septiembre, ese día obtendrá el aporte monetario. A continuación te comentamos si el beneficio es imponible.

¿Es imponible el Aguinaldo de Fiestas Patrias para los pensionados?

Según el Instituto de Previsión Social, el dinero del aguinaldo de Fiestas Patrias no tiene descuentos. Además, no se considera para el pago de impuestos (no es tributable) ni de cotizaciones previsionales y/o de salud (no es imponible).