Delantero de la selección chilena se inspira en Alexis Sánchez y Edu Vargas para ser campeón de Copa América

El delantero de la selección chilena y los registros del CSKA de Moscú, Víctor Dávila, palpita lo que será el amistoso contra Paraguay y días después el inicio de la Copa América de Estados Unidos 2024. Y el jugador de 26 años se inspira en Alexis Sánchez y Eduardo Vargas para ir a ganar el torneo continental.

“Llevo un par de años compartiendo con ellos, su categoría y experiencia como jugadores todos la conocemos, lo que te pueden aportar. Cuando me toca venir a la selección trato de aprovechar al máximo a todos los jugadores que son referentes para mí y que me pueden aportar a mí juego y enseñar”, dijo el ex Huachipato.

Agrega que “desde el primer día, incluso cuando me tocaba venir de sparring, siempre traté de acercarme a ellos para aprovechar la oportunidad. Ahora nos tocará convivir varios días para conocernos mejor, eso ayuda a crecer como persona y futbolista. Lo aprovecharé al máximo, voy a estar cerca de ellos”.

Dávila complementa que “es mi primer torneo importante con la selección. Estoy muy contento con este desafío y todos sabemos la responsabilidad que conlleva jugar una Copa América, jugar por la selección. Voy a disfrutarlo, va a ser una exigencia tremenda, todos sabemos lo que es Chile en este torneo. Voy tranquilo por lo que vengo haciendo en mi club, con mucha confianza para aportar lo que más pueda. Tranquilo, pero con la responsabilidad que es ir por el campeonato”.

Dávila no se siente titular de La Roja y los rumores de mercado

Eso sí, Dávila no se confía pese a que el entrenador, Ricardo Gareca, ha demostrado que le tiene confianza y mucha consideración para ocupar un puesto en el atraque.

“Todavía no sé si voy a ser titular en EEUU, falta. Pero la confianza que me ha dado el entrenador, primero agradecido, segundo, sé la responsabilidad que conlleva. Esa confianza hay que devolverla haciendo buenos partidos, seguir haciendo lo que vengo haciendo en la selección y el club. Es mi forma de respaldar la confianza del entrenador. Estoy agradecido”, expuso.

Dávila jugó contra Albania y Francia en el debut de Gareca con La Roja.

Respecto a los rumores de mercado y un posible cambio de aires, Dávila sostiene que “estoy contento por mi presente en Rusia, fue un gran primer año. Más estar en la selección, han salido rumores, pero no me desespero. Estoy contento”.

“Que se diga que puedo ir a La Liga española, o cualquier otra, te hace sentir que haces las cosas bien. Hoy estoy en la selección y viene un torneo muy importante, me enfoco en eso. No pienso en rumores, viene Paraguay y después la Copa América”, sentenció Dávila.