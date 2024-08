Leyenda de Católica ataca a Gareca: "No llamar a jugadores de la U es un mal chiste"

Ricardo Gareca entregó la lista definitiva de 26 futbolistas convocados a la Selección Chilena, de cara a los próximos dos partidos por Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, ante Argentina en Buenos Aires y Bolivia en Santiago.

Entre los citados, destacan la presencia de algunos representantes del medio local, como Brayan Cortés, Mauricio Isla, Vicente Pizarro y Carlos Palacios, todos de Colo Colo, más una de la sorpresa de la lista, como el zurdo Eugenio Mena, de Universidad Católica.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la ausencia de jugadores del único líder del Campeonato Nacional, como es Universidad de Chile, más aún cuando los rumores apuntaban a que nombres como Gabriel Castellón, Marcelo Morales o Maximiliano Guerrero estarían en consideración.

Ídolo de la UC ataca a Gareca por ausencia de figuras de la U

La marginación de valores del Romántico Viajero le cayó pésimo a Osvaldo Arica Hurtado, leyenda de Los Cruzados, quien salió a defender a los azules y en conversación con RedGol se fue en picada contra el técnico de La Roja por esa decisión.

“Viendo el nivel, tanto de Guerrero como Morales, el hecho que no estén en la Selección es complejo, es como un mal chiste, me deja un sabor medio amargo”, aseguró el ex delantero y hoy entrenador, quien además condenó la presencia de nombres como Jean Meneses y de un valor de la UC, como Mena.

“No es que Morales y Guerrero aparezcan ahora, están haciendo campaña durante todo el año. Entonces, no sabemos cuál es el nivel de Jean Meneses en México, lo del Keno Mena, con todo cariño, con todo respeto, pero está un poco por debajo de Morales“, añade el Arica.

Piden por Maximiliano Guerrero para La Roja (Photosport)

Además, mencionó otro futbolista de la U que, a su juicio, debía estar en la nómina de Gareca. “Castellón es el arquero del puntero, no es un arquero para ver si funciona, es el arquero del líder, ha demostrado solvencia, todos tenían dudas con él, ha demostrado clase, y ha respondido, porque no es fácil jugar al arco en la U“.

¿Cuándo son los partidos de La Roja en Eliminatorias?

El primer encuentro del Equipo de Todos se disputará este jueves 5 de septiembre, cuando se deba visitar al actual campeón del mundo y bicampeón de América, desde las ocho de la noche en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

Cinco días después, Chile volverá a jugar un duelo por Eliminatorias en el Estadio Nacional tras cuatro años, cuando el equipo de Gareca reciba a Bolivia el martes 10, a partir de las seis de la tarde.

