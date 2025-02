Bien dicen que la primera vez nunca se olvida. Es lo que podrá decir Steffan Pino, quien no solo debutó con Chile, sino que también lo hizo con gol. Pocos la cuentan.

Si bien en la previa muchos daban al atacante de Iquique como titular, finalmente fue Nicolás Guerra quien comenzó de arranque. Pino esperó tranquilo su oportunidad de brillar y no la desaprovechó, siendo uno de los destacados del triunfo sobre Panamá.

La especialidad de Pino al servicio de Chile

Luego de anotar un triplete en el primer tiempo, Nicolás Guerra fue reemplazado en el complemento por Steffan Pino. Con el marcador 5-1 a favor de Chile y con varios cambios de por medio, el partido perdió ritmo, pero quien no bajó la intensidad fue el gigantón de los Dragones Celestes.

En el 82′, tras un gran centro de Ariel Uribe, Pino tuvo su momento de gloria y con un lindo cabezazo, puso el 6-1 y selló su debut soñado con La Roja. El jugador solo se quedó acostado en el césped, disfrutando una noche realmente inolvidable.

“De niño soñé estar acá, se me está cumpliendo un sueño. Hacer mi primer gol por la selección es hermoso. Estoy muy feliz. Me llamó el profe, me dice que entre por Nico, que lo hizo muy bien”, explicó tras el encuentro Steffan Pino.

Si bien en el pasado, con Reinaldo Rueda, Pino ya había sido convocado, no había logrado pisar el terreno de juego. Luego de un 2024 brillante, donde clasificó a la Copa Libertadores con Iquique, logró llamar la atención de Ricardo Gareca. Su 1.99 m están al servicio de Chile.

“Entré a hacer lo que me pide (Gareca), tratar de ayudar a mis compañeros en lo que más pueda. No tengo palabras para este momento, estoy muy contento“, cerró Stefan Pino, quien hamás olvidará su primera vez con La Roja.