El representante de futbolistas, Fernando Felicevich, se refirió a su supuesta influencia en las convocatorias de la selección chilena. Dice que no tiene ninguna participación.

Fernando Felicevich, el misterioso representante de los futbolistas más importantes de Chile, rompió el silencio para desmentir que tiene participación en la propiedad de Universidad de Chile en una entrevista con Jorge Gómez en su podcast Pelotazo al Vacío.

Pero además aprovechó de aclarar que nunca ha influido en las nóminas de la selección chilena y aseguró que los jugadores que firman con él no tienen prioridad para ser convocados.

"Vengo diez años escuchando mentiras de este mismo grupito de periodistas y esta de que soy el dueño de la U es la última. ¿Pero sabes cuánto tiempo vengo escuchando que yo hago las nóminas de la selección chilena?", comenzó el manager.

Luego, argumentó: "Me parece una cosa tan poco defendible que yo pueda participar en las nóminas de la selección chilena. Eso es inventar con respecto a mí, pero también es faltarle el respeto a entrenadores de la talla de Bielsa, Sampaoli, Pizzi, Rueda, Lasarte. Son técnicos de primer nivel mundial y ¿yo le voy a hacer la nómina?".

"Son nóminas con las que tienen que ir a pelear en Eliminatorias, Copa América, Mundiales... ¿Crees que técnicos de esa categoría van a arriesgar su pestigio? ¿Por qué? ¿Para darme un gusto a mí? ¿Porque yo les pago? ¿Porque yo los presiono? Es una locura...", preguntó Felicevich.

"Sin hablar también de que se le falta el respeto a gente como Harold Mayne-Nicholls, Cagigao o Arturo Salah, que son tipos que tienen un prestigio y nombre bien ganado en la industria. ¿Y como presidente de la ANFP va a permitir que un agente haga las nóminas de la selección? Una locura...", añadió.

Finalmente, lamentó: "Pero claro, si durante diez años se repite que las nóminas de la selección las hago yo, que si los jugadores quieren ir a la selección tienen que firmar conmigo. Se escucha tanto que al final se da por verdadero el tema".

Su participación en la U:

En la misma entrevista Felicevich habló de su supuesta propiedad en Universidad de Chile: “La U es una institución grande, a nivel deportivo quizás la más grande de Chile, con un montón de seguidores para los que el club es una parte importante de sus vidas y se les está engañando. Por eso aclaré (en Twitter), porque me parece una irresponsabilidad muy grande y un hecho muy peligroso que se estén inventando cosas que no son así".

Y sugirió una solución para acabar con los rumores: "¿Sabes que me gustaría como pasó en el caso de los árbitros? Que viniera alguien y me dijera 'Señor Felicevich, vamos a investigar si usted es dueño de la 'U'. Deme su teléfono, su mail, su oficina, sus carpetas que yo voy a investigar en todos lados'. Me encantaría que pase eso”.