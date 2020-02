Mauricio Isla y situación de Marcelo Díaz en la Roja: "Uno no entiende por qué no está"

El quiebre en la Selección Chilena hace más de dos años dejó como afectado no solo a Claudio Bravo sino también a Marcelo Díaz. Desde entonces, Carepato no volvió a las nóminas pese a brillar en Argentina y hoy está más lejos que cerca de la Roja.

Pero aún hay compañeros a los que les gustaría volver a verlo con la camiseta de Chile, como es el caso de Mauricio Isla. En conversación con RedGol, el huaso analizó la situación del volante y aseguró que "la decisión la toma el entrenador, uno no puede decirle que lo cite. Yo nunca voy a entender y el entrenador sabe bien que dentro del grupo uno no entiende por qué no está".

Pese a que el recambio es uno de los motivos, para el lateral Díaz aún tiene mucho por entregar. "(Erick) Pulgar se ha ganado el puesto y lo tiene merecido, pero uno dice que Marcelo puede pelearlo, uno piensa y lo habla".

"Es difícil, pero el entrenador tiene sus ideas y hay que respetarlas. Como amigo, compañero, me da mucha tristeza que no esté y sé que él tiene una tristeza tremenda por haber salido de esa forma de la Selección", agregó.

Para Isla, Carepato merecía una salida más digna de la Roja. "Beausejour se retira de otra manera, siendo un jugador que admiramos. Pero sí uno recuerda por qué sale Díaz de la Selección. Uno dice que al DT no le gusta, otros que no lo citaron por el error en la final (Copa Confederaciones), otros que Vidal y Alexis no lo quieren. Es mucho, un circuito que enredan, meten a compañeros que no son así. Uno tiene que aceptar que hay técnicos a los que les gusta un jugador y otros que no".