Huaso Isla se deshace en elogios a Marcelo Bielsa: "Fue quien me vio potencial de lateral derecho, te enseñaba mucho"

En sus clásicos lives de Instagram que está realizando, Mauricio Isla se refirió a lo que fue la dirección técnica de Marcelo Bielsa cuando estuvo en la selección chilena, lo que marcó para siempre la carrera deportiva del Huaso.

El lateral del Flamengo comentó que "hablar bien de Bielsa es fácil por lo líder que era. A mí me pasaron muchas cosas, pasé de la sub 19 a la UC a jugar un Mundial, donde la vida me cambió rápido. Sin ese Mundial no iba a Udinese. Y luego tengo un llamado de Bielsa. Yo no había jugado en Católica y me dijo que me citaba en un puesto donde yo no jugaba mucho, siempre era mediocampista o central, pero él me señaló que me veía potencial siendo lateral derecho".

Luego desempolvó una anécdota en el Mundial de Sudáfrica 2010. "Bielsa jugaba dependiendo del rival, le gustaba marcar uno contra uno. Jugamos contra Honduras y yo no estaba en el equipo titular, iba a jugar con línea de 3 con la selección. Pero Honduras pone tres delanteros y me hace jugar. Por eso quería tener a todos al 100% porque en cualquier momento entraba alguno, él era así, leía el partido de otra manera".

Por lo mismo, el lateral del Flamengo contó que "buscaba jugadores que pudieran jugar no solamente en su posición, podían jugar en dos o tres puestos. Tener más de una función era bueno, te enseñaba mucho más".

Bielsa fue fundamental para el despegue de muchos jugadores jóvenes en Chile. Foto: Agencia Uno.

En tanto, Claudio Bravo comentó que Bielsa "mandaba gente a ver al rival. Tenía información que quizás no se manejaba. Con cualquier esquema íbamos al frente", agregando que "le dio responsabilidad a mucha gente joven, sobre todo a los que venían del Mundial de Canadá".

Por lo mismo, Isla complementó diciendo a Bravo que "tú ya llevabas un ciclo mayor en la selección, Gary había debutado en la UC, Alexis y Arturo eran ídolos en Colo Colo. Pero yo no había jugado en mi equipo".