El entrenador de la selección chilena compartió las dificultades que ha afrontado desde su arribo a la Roja y fue consultado por RedGol: qué significa no sumar en la triple pasada contra Perú, Paraguay y Venezuela, lograr un término medio de 3 ó 4 unidades o alcanzar 7 ó 9 puntos.

Martín Lasarte y los escenarios de Chile en la triple fecha: "No sumar sería muy complicado, ganar siete o nueve nos pondría rápidamente en carrera"

Martín Lasarte se puso frente al micrófono y analizó lo que será el trascendental duelo de la selección chilena frente a Perú en Lima, por la undécima fecha de las eliminatorias sudamericanas a la Copa del Mundo de Qatar 2022. La Roja está obligada a ganar el clásico del Pacífico, octavo en la tabla y por ahora lejos de la zona de clasificación.

“Llegamos con la eliminatoria empezada, las circunstancias son las que son y aceptamos, no quiero decir que era bueno o malo lo anterior pero es la realidad. Había una serie de pautas que todo el mundo ha olvidado y parecía la defunción del grupo, peleas internas, dificultades. Eso se solventó y se acomodó”, dijo el DT por su camino de estos meses en la banca de la Roja.

Lasarte agregó que “el recorrido de los partidos ha demostrado dificultades para convertir, culminar opciones, buscamos diferencias en futbolistas y métodos para llegar, para que el equipo tenga mayor cantidad y mayor porcentaje de acierto”.

Sobre la misma, se le consultó ante los diferentes panoramas que pueden resultar de la tiple fecha ante Perú, Paraguay y Venezuela. Qué dice Machete de no sacar puntos, sumar en término medio o cerrar la pasada con 7 ó 9 unidades.

“La realidad es que no obtener puntos o muy pocos sería muy complicado. De una cantidad media es más relativa, porque dependerá mucho de lo que hagan o no los otros. Y obtener un puntaje importante, siete o nueve, me parece que nos pondría rápidamente en carrera. El fútbol tiene eso”, manifestó el DT.

Martín Lasarte sentenció que “contra Bolivia si ganábamos nos metíamos en clasificación directa. Después eso vino una triple fecha, y siendo autocrítico y racional, fue muy dura. El peor rival es Brasil, no pierden puntos, y luego dos salidas complicadas contra Ecuador y Colombia. Obtuvimos lo que obtuvimos, fue poco y eso nos deja en este lugar, pero estamos muy motivados para conseguir los puntos que nos quedan en carrera”.

Recuerda que podrás ver todos los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas en vivo y en directo por Redgol. Sólo debes ingresar desde tu dispositivo conectado, a internet fija o wifi y en territorio chileno, para disfrutar gratis del fútbol con la mejor calidad de imagen y sonido.