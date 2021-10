El jugador de Palestino salió en los minutos finales del partido contra Colo Colo y se puso hielo en el tobillo con gestos de alguna molestia. El mismo Mago avisa que no debería ser nada de preocupación y ya piensa en Perú, Paraguay y Venezuela.

Luis Jiménez tuvo un domingo de dulce y agraz en la derrota de Palestino contra Colo Colo por 1-2 en el marco de la fecha 24 del Campeonato Nacional 2021, duelo disputado en el estadio Municipal de La Cisterna. El Mago marcó el empate parcial y salió reemplazado a los 71’ por Mauro Díaz.

“Un gusto amargo porque no merecíamos perder, Colo Colo tuvo grandes goles con el de Iván Morales y el de Leo Gil, y no hicieron más. Lo más justo habría sido el empate”, dijo el Mago Jiménez tras el duelo a la transmisión de TNT Sports.

Tras el cambio, Jiménez se vio preocupado por su tobillo, aplicándose hielo. Todo esto a un día del inicio de los trabajos de la selección chilena para la nueva fecha triple de eliminatorias a Qatar 2022. El Mago puso paños fríos.

“Estoy bien, por suerte pude jugar, hace tiempo que no lo hacía, pero me sentí bien dentro de lo que pude. Recibí un golpe, creo que fue un golpe en una jugada rara, me molestó bastante en el primer tiempo. Por suerte pude seguir jugando y espero estar al cien por ciento para los partidos de la selección”, sentenció el experimentado mediocampista.

La selección chilena visitará a Perú este jueves 7 de octubre desde las 22:00 horas. El domingo 10 recibirá a Paraguay y el jueves 14 hará lo propio ante Venezuela, estos dos duelos se disputarán desde las 21:00 horas en el estadio San Carlos de Apoquindo.

