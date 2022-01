Juan Cristóbal Guarello lamentó la derrota de la selección chilena ante Argentina en Calama por las eliminatorias a Qatar 2022, teniendo en cuenta que el resultado deja a la Roja muy mal parada en la recta final camino a la próxima Copa del Mundo. Y las matemáticas aún no son definitivas, pero casi lapidarias en las aspiraciones del Equipo de todos.

“Si tú le ganas a Bolivia y a Uruguay no entras, tienes que sacar algo en Brasil”, dijo Guarello en la transmisión de Radio ADN. La Roja juega en La Paz este martes para después visitar a la Verdeamarela y cerrar de local contra los charrúas en marzo.

Respecto al duelo el rostro de ADN tuvo críticas para Claudio Bravo, quien a su juicio fue responsable de los goles trasandinos por no apurar su salida de la cancha. El 1 de Chile no estaba en condiciones y eso perjudicó a la Roja.

“Argentina no te llegó y es más: los dos goles fueron responsabilidad, uno claramente y el otro no tanto, pero en los dos hay responsabilidad de Bravo, que no tendría que haber jugado. Ahora lo sabemos, pero no tendría que haber jugado porque estaba lento, al parecer con una pubalgia, no tenía rechazo y en el primer gol el tiro va con muy buen efecto de Di María, pero esa volada no es de Bravo, es muy lenta. Casi no tiene tracción cuando vuela”, expuso.

Guarello complementó que “el rebote es de un arquero que no se puede mover prácticamente, puso las manos porque le fue al cuerpo, pero si esa pelota iba dos, tres metros para el lado, Bravo no llegaba. Se demoraron en ese cambio. Bravo apenas está lesionado se tiene que tirar al suelo y esperar que entre Cortés. No se hizo lamentablemente y le dístela oportunidad a Argentina de ganar el partido así, porque en el segundo gol, el Bravo de hace una semana, el del Betis, lo sacaba”.

Por otro lado Juan Cristóbal Guarello consideró que “Ben fue el mejor jugador de Chile… Brereton no se cansó y termino muy parado”, sentenciando que fue “lenta la respuesta de la banca de Chile. Cuando estás 2-1 abajo… yo con el 0-1 ya metía un lateral, se imponía que entrara inmediatamente Isla. Pero Isla entra mucho más tarde por Díaz. Hay una cosa que tiene Lasarte, que se demora muchísimo en resolver cuando el partido no está yendo por donde quiere. Vargas tendría que haber salido mucho antes porque no estaba jugando, no tocaba la pelota”.

