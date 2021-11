Juan Cristóbal Guarello analizó el trascendental triunfo de la selección chilena frente a Paraguay en Asunción por la fecha 13 de las eliminatorias a Qatar 2021. La Roja se impuso con un tiro libre de Alexis Sánchez que terminó ingresando en la portería local en una mezcla de olímpico y autogol del meta guaraní.

Durante el duelo, el periodista y rostro de Radio ADN destacó la entrega de Arturo Vidal y sumó más elogios terminado el 0-1 de la Roja en el estadio Defensores del Chaco.

“Vidal me parece que fue fundamental, y es él quien genera la acción que termina en el córner. El partido fue raro y difícil de analizar. No fue un buen partido y Chile no hizo un buen juego, pero Paraguay no hizo nada. Paraguay no tiene nada, fue un partido malísimo y oscuro, con un gol raro, pero Chile lo gana. Acá vino la cuota de suerte que no hubo en otros partidos”, dijo Guarello.

El destacado comentarista agregó que “Paraguay tuvo sólo una. Y en otros partidos con una el rival te echó abajo todo el trabajo. Pero hoy no entró. En los 90 minutos Chile fue más, es más equipo y jugador por jugador no hay comparación. La ausencia de Isla se notó muchísimo. No le fue fácil acomodarse a Marcelino Núñez”.

Complementa: “cuando reacciona Vidal el equipo cambia y empieza a apretar. Cuando Chile empieza a apretar más arriba a Paraguay ya fue unilateral, más allá que no tuviera gran precisión”.

Por otro lado destacó un “párrafo aparte para Brereton, obrero encomiable: las corrió todas, generó acciones claras que sus compañeros no supieron aprovechar. Y gran labor de Bravo, que cuando fue requerido respondió con solvencia. Bien Medel en las coberturas, lamentablemente se lesionó, y no vamos a tener a Brereton ni Roco contra Ecuador, un partido que hay que ganar”.

Por último, Guarello se mostró satisfecho con el giro que dio la defensa nacional, especialmente en lo que respecta a los centrales, con hombres más espigados y una indiscutible experiencia internacional.

“Chile atrás no tiene grandes problemas, ha perdido partidos, pero realizó un proceso de renovación de los centrales. Chile cambió el biotipo de su defensa en 6 años y pasó de 1,78 metros con buen pie y velocidad a 1,87 m, unos con mejor pie que otros, pero con un juego aéreo muy sólido y todos en el fútbol europeo”, sentenció Juan Cristóbal Guarello.