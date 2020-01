Horario y dónde ver en vivo y en directo Chile vs Venezuela por la segunda fecha del Preolímpico Sub 23 Colombia 2020

Esperanzador fue el partido donde la Selección Chilena Sub 23 venció a su similar de Ecuador por 3-0 en el inicio del Preolímpico. Si bien sus rivales jugaron buena parte del partido con uno menos, el equipo de Bernardo Redín se mostró siempre superior.

Rendimiento que tendrán que confirmar en el duelo de este martes ante Venezuela en la segunda fecha del grupo A del torneo sudamericano en Colombia, que da pases para los Juegos Olímpicos de Tokio.

La Roja podría verse luego de dos fechas como líder de la tabla a pesar de una preparación en que no sobraron las críticas tanto del medio como de los mismos entrenadores.

Pero para ello habrá que superar a la vinotinto, que tuvo un refuerzo de última hora y conocido para nosotros: Yeferson Soteldo. El ex Universidad de Chile y hoy figura en Santos es la gran arma de los venezolanos.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Chile vs Venezuela por la segunda fecha del Preolímpico Sub 23 Colombia 2020?

Chile vs Venezuela por la segunda fecha del Preolímpico Sub 23 Colombia 2020 jugarán este martes 21 de enero a las 20:00 horas de Chile.

Televisión: ¿Quién transmite Chile vs Venezuela por la segunda fecha del Preolímpico Sub 23 Colombia 2020?

El partido Chile vs Venezuela por la segunda fecha del Preolímpico Sub 23 Colombia 2020 será transmitido en vivo por Canal 13, DirecTV Sports y DirecTV Sports +, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Online: ¿Dónde ver en vivo y por streaming Chile vs Venezuela por la segunda fecha del Preolímpico Sub 23 Colombia 2020?

Si buscas un link para ver en vivo y online Chile vs Venezuela por la segunda fecha del Preolímpico Sub 23 Colombia 2020, podrás hacerlo en DirecTV GO y en la Señal Online de Canal 13.