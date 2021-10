El día después de la derrota de la selección chilena ante Perú por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, el partido sigue dando vueltas en la cabeza de los fanáticos del fútbol.

Por lo mismo, Patricio Yáñez, ex seleccionado nacional y comentarista en radio Agricultura baja los brazos con lo queda por delante y enfoca la crítica en lo que ha ido pasando con el técnico Martín Lasarte donde no ve posibilidades de seguir soñando.

"Ninguna, esa es la realidad. Este equipo en vez de evolucionar se ha ido involucionando. Me queda claro que hay diferentes niveles. Hay técnicos que son buenos para los los clubes dentro de un torneo, otro que alcanza para nivel de clubes competir en nivel internacional y otros por selección. Lo que queda demostrado es la categoría de Ricardo Gareca con la falta experiencia y capacidad que tiene Martín Lasarte. Perú ofreció un trabajo colectivo, que lo sufrió del minuto 10 hasta el 20, donde Chile controló el partido, mostrando los mismos inconvenientes de manejo control pero sin profundidad", cuenta Yáñez en Agricultura.

Para el comentarista lo que está pasando queda claro con la comunicación y expresión que tenía el entrenador cada vez que las cámaras lo mostraban, donde se ve confundido y sin respuestas para sacar esto adelante.

"En la segunda mitad el técnico Gareca es muy superior a Martín Lasarte. Queda demostrado en este partido, ante las ausencias, ante situaciones límites o extremas. Ver la cara de Lasarte era de una entrega, de no saber qué hacer y estar confundido. Creo que, en esta pasada, yo era de los que esperaba que Lasarte hiciera una buena labor, porque me pareció buena su llegada, pero no ha dado el ancho para manejar un trabajo de selección, con jugadores que todavía tienen algo que decir", profundiza el ex seleccionado nacional.

