Claudio Bravo piensa en el futuro: "Me llama la atención ser entrenador, se me ha abierto el apetito"

La selección chilena se prepara para el vital partido ante Perú, por la tercera fecha de las eliminatorias sudamericanas, donde debutará el arquero Claudio Bravo, quien se perdió por lesión los duelos ante Uruguay y Colombia.

El meta de Real Betis está concentrado para el choque que se jugará en el Nacional, pero igual se dio el tiempo de participar de una charla organizada por la Universidad Santo Tomás, donde habló de su futuro y reconoció que piensa en ser entrenador.

"La inquietud de ser entrenador me llama la atención. Se me ha abierto el apetito, la mente de visualizar más cosas. Es algo que siento que me llena. Pero también siento que la parte ligada a los niños es algo a lo que tengo que dedicarle tiempo", expresó el histórico meta.

Luego, agregó que "a mí me hubiese encantado que un futbolista profesional me diera una charla de este tipo. Hoy se puede acelerar ese proceso. Me gustaría dedicarle parte de mi tiempo a ayudar al crecimiento de las nuevas generaciones".

Claudio Bravo será titular el viernes en el Nacional - Carlos Parra / ANFP

El partido con Perú y su presente en Betis



Bravo, además, analizó el partido ante los peruanos, señalando que "el tiempo es muy acotado para poder trabajar, para hacer las cosas de forma normal. El camarín también es un poco distinto, porque estamos en piezas separadas, la única vez que estamos juntos es al comer. No se genera esa convivencia. Pero hay que adaptarse. Se torna un ambiente diferente".

"El del viernes es un partido sumamente importante de cara a las pretensiones de Chile (...) Hay muchos compañeros que no han podido llegar antes. Al final, hay que tratar de solucionar esos problemas, de llegar de la mejor forma al partido. Y ser conscientes de la oportunidad que hay de llevar a Chile a otro Mundial", recalcó.

Por último, comentó acerca de su presente en España, donde volvió tras su paso por Manchester City, para defender los colores de Real Betis.

"Ahora estoy en un lugar maravilloso, tengo 37 años. No sé si imaginé estar compitiendo a esta edad. Mi nivel de vida y de cuidados me lo ha permitido. No me quiero aventurar más allá. Voy a ir donde requieran mis servicios, más que por un color. Para mí lo primero es la parte profesional. Si eres hincha, mejor, pero lo que prima es el profesional", analizó.