El ex delantero de Colo Colo, Cristián Bogado, adelantó el partido de este jueves entre la selección chilena y la paraguaya por las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022.

Este jueves la selección chilena se las juega frente a Paraguay en Asunción por la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022.

En la previa el ex delantero de Colo Colo, Cristián Bogado, anticipó un reñido partido y reconoció que no tiene un favorito, pues su corazón está dividido entre las dos selecciones.

"Va a ser un partido muy díficil, el que pierde se va para su casa, así que mi corazón está partido, porque soy paraguayo, pero Chile me dio mucho", señaló en Radio ADN.

Luego, expresó: "Quiero ver jugar a un ídolo como Vidal, es algo que voy a disfrutar. Ver de cerca a este plantel que ganó dos Copas América va a ser muy bonito para mí".

Bogado, contó que fue a visitar a Brayan Cortés en la concentración de la Roja y este le obsequió una entrada para ver el partido en el estadio: "Me pidió unos termos para tomar tereré y él me regaló su camiseta, así que agradecido. Brayan además me regaló una entrada y voy a ver el partido calladito".

En cuanto a la selección de su país, comentó: "La verdad es que en cuanto a esquema no creo que cambie tanto, pero lo que se ha hablado en el país es que se ha trabajado en lo que es la mentalidad y volver a ser el mismo Paraguay de siempre, guerrero, aguerrido, en eso hoy vamos a estar bastante fortalecidos, y puede ser una gran oportunidad de salir de este momento".

"El pueblo no pide jugar bien, sino garra y actitud, que siempre lo demostró el paraguayo. Por eso sacaron a Berizzo, porque el pueblo ya no lo soportaba", añadió.

Finalmente, acerca del partido, afirmó: "Paraguay sufre cuando le empiezas a tocar la pelota, Chile tiene un juego muy bonito, tiene a Brereton, que ha mejorado muchísimo desde que yo le vi en la Copa América. Es un delantero de cuidar, y luego tienen a Alexis y Vidal, jugadores muy experimentados. En cualquier momento si Paraguay se descuida, Chile puede anotar".

Recuerda que puedes ver los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas en vivo y en directo por Redgol.cl. Sólo necesitas un dispositivo con internet fija y wifi, en territorio chileno, para seguir el camino a Qatar 2022 con la mejor calidad de imagen y sonido.