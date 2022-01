Sebastián Pérez y Brayan Cortés , arqueros de la Católica y Colo Colo respectivamente, pueden atajar ante Bolivia si es que Claudio Bravo es amonestado ante Argentina. Patricio Toledo, ex portero de la Roja, no se muestra preocupado pues ve en ambos goleros grandes condiciones en el puesto.

Claudio Bravo, el capitán de la Roja, debe cuidarse en Calama ante Argentina. No solamente de Lautaro Martínez y compañía, los delanteros de la albiceleste, sino que también de no sufrir una amonestación, que lo dejaría suspendido para jugar ante Bolivia.

En ese escenario, Sebastián Pérez y Brayan Cortés son los que podrían suplirlo, debido a que Gabriel Arias sufrió una lesión que recién lo tendrá a mitad de año de vuelta a las canchas. Y los metas de Católica y Colo Colo dejaron dudas en el duelo de la Supercopa, tras cometer algunos errores.

Algo que Patricio Toledo, ex arquero de la Selección Chilena, se lo toma con relajo. "La verdad que no me preocupa, no por un error vas a sacrificar una larga trayectoria", comentó el Pato.

Sobre el Zanahoria, indicó que "está haciendo las cosas bien desde Iquique y lo demostró con la titularidad en Católica, donde entró con una mochila grande de Dituro. Las condiciones del Zanahoria no es que sean mejores que Dituro, son diferentes, otras características de juego, y por eso está en la Selección".

Sobre la falla que cometió en el primer gol de Colo Colo en Concepción, Toledo contó que "su error se da por estar falto de fútbol, no trabajaron con equipos más fuertes. Eso puede pasar la cuenta".

En tanto, sobre el meta de Colo Colo opinó que "siempre he dicho que Cortés debería ser el arquero que tome el relevo de Bravo", dándole un gran espaldarazo.

Eso sí, Toledo agregó que "últimamente ha tenido problemas de rendimiento, muy ascensor, sube y baja. Creo que es por la falta de competencia, ya cuando empiece el Campeonato y la Libertadores tendrá de nuevo el nivel que mostró en Colo Colo y que le permitió llegar a la Selección".

