Claudio Borghi y alerta sobre Ben Brereton: "Es una muy buena noticia, pero darle la responsabilidad de ser el salvador o la figura es injusto"

Claudio Borghi tuvo la gentileza de hablar con La Redgoleta de RedGol y uno de los tópicos de la conversación fue la participación de la selección chilena en la Copa América 2021, eliminada en cuartos de final por la anfitriona Brasil.

Uno de los nombres que resaltó fue el debutante Ben Brereton Díaz, que arribó como una sorpresa en la Roja desde el Blackburn Rovers de Inglaterra gracias a la sangre chilena de su madre.

“A Ben no lo conocía, no lo tenía en mi radar como chileno, y es un acierto grande de Lasarte y su cuerpo técnico, que lo trajo y el chico y es una muy buena noticia. Ahora, darle la responsabilidad de ser el salvador o la figura en cada partido me parece un poco injusto”, sostuvo el Bichi.

Agregó que “y en el fútbol chileno también hay jugadores interesantes. La gente se pregunta por qué no le dio minutos a Clemente Montes… Montes tiene tres partidos en Primera División. Entonces, con esa poca experiencia, llevarlo a la selección y ponerlo con la obligación que te gane un partido, si no lo hace es muy duro”.

Asimismo, Bichi Borghi intentó responde a una interrogante: ¿se puede comparar a jugadores según el país y la liga en la que militan?

“Es difícil comparar, y después es difícil la adaptación al proyecto deportivo que tienes. Por ejemplo, Gonzalo Jara seguía jugando en Inglaterra y allá era lateral derecho y venía como central por izquierda. Esas modificaciones, no sólo al puesto, sino también a la forma de juego, te da inconvenientes. Si eres un jugador habilidoso y que desborda, y yo te digo que además tienes que correr 60 metros hacia atrás quizás no estás capacitado", expuso.

Sentencia que “no sé si en la selección tienen que estar los mejores o lo que el técnico necesite para el esquema que ocupa, porque a veces el mejor no se adapta a lo que pretende hacer el técnico”.