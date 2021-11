Christiane Endler sigue sumando opciones para ser la ganadora del Balón de Oro y The Bestlas números de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) la respaldan como la mejor del año.

Christiane Endler espera consagrar un gran año con las distinciones individuales pues es una de las nominadas a llevarse el Balón del Oro y el de The Best y son muchos los argumentos que tiene para llevarse el premio que se le ha negado en las dos últimas temporadas y ahora recibe el apoyo de los números de los especialistas.

Según dio a conocer la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS, por sus siglas en inglés), la guardameta de la selección chilena tiene ventaja pues consiguió 110 puntos, 10 más que su perseguidora, la española Sandra Paños que fue vital en el triplete conseguido por el Barcelona.

Para la capitana de la Roja esta es una gran noticia luego de una temporada en la que brilló en el PSG donde llegó a las semifinales de Champions League y fue campeona de la Ligue 1, además de tener la oportunidad de liderar al equipo nacional en su histórica participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Contenta por esta nueva nominación, una vez más. Tercer año consecutivo, me lo tomo como un premio a la constancia que he tenido estos últimos años jugando en Europa, jugando por la selección", dijo recientemente la actual jugadora del Olympique de Lyon a los medios de la selección chilena.

"He logrado mantener un nivel que me ha permitido estar en estas nominaciones últimamente, así que feliz por eso, por el trabajo que he realizado todos estos años y contenta. Esperando ver qué pasa, sin ninguna expectativa, ninguna ilusión, pero con mucho orgullo de ya estar dentro de esas nominadas", afirmó Endler.