Además de la amarga derrota de la selección chilena por 2-0 ante Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022, en La Roja también sufren pensando en los próximos partidos, que serán vitales para buscar un cupo en la próxima cita mundialista.

Pero todas las miradas se las robó el volante del Inter de Milán Arturo Vidal, quien en el minuto 13 fue expulsado de la cancha de San Carlos de Apoquindo tras una acción temeraria donde impactó el rostro de Félix Torres, por lo que el juez argentino Fernando Rapallini no dudó para mostrarle la tarjeta roja directa.

Tras eso, el emblema de la Generación Dorada utilizó sus redes sociales para pedir disculpas, y se llenó de comentarios de apoyo, ya que en las imágenes queda en evidencia que no tenía intenciones de agredir al rival. Y ante eso, el periodista Felipe Bianchi sacó la voz para respaldar al King.

El panelista de Círculo Central dialogó con RedGol, y sobre si el formado en Colo Colo merecía la expulsión o no reconoció que “tengo mis dudas. Es una jugada que hay que cobrarla, hay que marcarla, es sin duda una jugada con peligro claro y serio de hacerle daño físico al rival”, explicó.

Sin embargo, destaca que “es tan evidente que no lo ve venir. Ya el solo hecho de levantar tanto el pie es jugada peligrosa estando cerca de cualquier rival, pero no lo ve venir”.

“Lo que no cabe ninguna duda es que no es una agresión directa, pensada o buscada, y en eso le creo a Vidal, no parece ser eso”, complementó Bianchi.