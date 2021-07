A tomar nota Lasarte: Fabián Estay entrega la receta y el esquema para que Chile le gane a Brasil en Copa América

Solo resta un poco más de un día para que la selección chilena salga al terreno de juego en Río de Janeiro y afronte el complicado partido ante su símil de Brasil, por los cuartos de final de la Copa América.

En ese contexto, en RedGol palpitamos con toda la previa y conversamos con Fabián Estay, ex seleccionado nacional y uno de los pocos que sabe de victorias sobre el Scratch, pues marcó un gol en el triunfo por 3-0 en las eliminatorias rumbo al Mundial de Corea-Japón.

“Esa noche fría en Santiago donde éramos víctimas de un Brasil, porque no habíamos realizado unas buenas eliminatorias, me toca marcar el primer gol de ese 3-0: una gran jugada de Marcelo (Salas), donde viene una pelota bastante complicada que me bota un poquito antes del control, en ese control le puedo ganar la posición al defensor brasileño para pegarle un poco cruzado y arriba, que la termina rozando Dida, pero se va al fondo de la red y ese es fue primer gol de una noche inolvidable, que le ganamos al Scratch. En ese partido le quitamos la pelota a Brasil, en ese encuentro fuimos bastantes intensos, merecimos la victoria”, recordó.

Al ser consultado qué debe hacer la Roja para festejar ante Brasil, comentó que “vamos a estar en territorio brasileño, sin público, en Río de Janeiro, en una cancha que no está en buenas condiciones y todas esas cosas que podamos tener en contra, tal vez no el público, pero sí un rival que está por encima del resto en esta Copa América, como conjunto e individualmente”.

Alexis Sánchez viajó con la delegación de Chile y asoma como titular ante Brasil. (FOTO: Comunicaciones ANFP)

“Hay que quitarle la pelota, hay que ser intensos, pero después de quitarle la pelota al equipo brasileño hay que saber e intentar algo con ella, hacerles daño por los costados. Yo pondría una línea de tres para soltar un poquito más a (Eugenio) Mena por izquierda y (Mauricio) Isla por derecha, para que tengan más profundidad”, agregó.

“Si (Martín) Lasarte decide utilizar a Alexis (Sánchez) desde el primer minuto o utilizarlo después, en el papel sería (Eduardo) Vargas y (Ben) Brereton, tal vez en esa situación, potenciando que vuelve (Erick) Pulgar, (Arturo) Vidal cada vez se ve mejor, entonces son partidos que estos chicos saben jugar perfectamente y no me cabe duda de que Chile será muy competitivo, va a ser muy incómodo para Brasil”, complementó.

En la misma línea, señaló que “habrá que sacar ventaja, no se puede especular. Chile tiene que intentar buscar ese gol que le permita manejar después el encuentro y los tiempos. Veremos qué pasa. Será un partido tácticamente de dos técnicos que saben perfectamente la materia prima que tienen y yo veo a Chile con posibilidades como si fuera Argentina, Colombia y todos los rivales de esta Copa América”.

“Veo un Chile muy competitivo, que esperemos que los históricos y la gente joven o los que están acompañando a estos históricos tengan un buen desempeño y podamos ganarle y eliminar al Scratch en Brasil, sería espectacular”, sentenció.

Cabe recordar que el encuentro entre Chile y Brasil está programado para este viernes a las 20:00 horas, y que podrás seguir toda la previa, el compromiso y post-partido junto al gran equipo de RedGol.