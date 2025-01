La lucha libre está viviendo un auge en el mundo con la llegada de sus programas en vivos y todo su historial de eventos a Netflix. En Chile, país con una fanaticada muy fiel, no es la excepción, sobre todo tras la llegada de la nacional Stephanie Vaquer a NXT, marca de desarrollo de WWE.

No obstante, días atrás se dio a conocer una entrevista a la chilena y que generó debate entre los fanáticos del wrestling. Revisa, a continuación, todos los detalles.

¿Qué dijo Stephanie Vaquer?

En una entrevista subida por Wrestling Subtítulos en los últimos días, pero que sucedió antes que Vaquer llegara a WWE, se le consultó por un ídolo de la lucha libre, interrogante a la que la chilena sorprendió al señalar a Chris Benoit , exluchador de la actual empresa en la que compite Vaquer, y que se quitó la vida el año 2007 luego de asesinar a su esposa y a su hijo en su propia casa, según informan reportes policiales y medios de prensa estadounidenses.

La chilena durante esta entrevista no se refirió a lo cometido por el peleador canadiense y solamente se enfocó en su desempeño en el ring, donde indicó que “Tengo muchos (ídolos), pero yo creo que él es uno de los que más me ha impactado y un luchador que yo podría decir algún día quiero ser como él, porque tengo muchos luchadores que me gusta mucho su trabajo, pero cosas en particular, no quizás completamente el estilo que a mí me gustaría hacer. Y en el caso de Benoit, él es como que yo quiero hacer así, así todo, quiero tener esa técnica, quiero tener como luchador todo lo que él fue” .

Estas declaraciones de la chilena generaron controversia en los seguidores, ya que, por un lado, cuestionaron que nombrara a Chris Benoit, a pesar de los hechos cometidos contra su familia y, por otro lado, algunos apoyan que logre separar las acciones del canadiense dentro y fuera del cuadrilátero.

La WWE y su veto a Chris Benoit

La WWE no ha vuelto a referirse a Chris Benoit tras lo sucedido con el luchador, si bien en su archivo histórico sí se muestran peleas protagonizadas por él, se han omitido carteles promocionales que mostraban a la figura del entonces luchador.

La única referencia a los hechos cometidos por Chris Benoit, se dio a conocer el pasado 2024 durante el documental de Netflix; Vince McMahon: El titán de la WWE. En aquel momento, el entonces dueño de la empresa de lucha libre (Actualmente pertenece a TKO Group)indicó que Benoit “se volvió loco” y que no era lógico pensar que mató a su familia por padecer encefalopatía traumática crónica, una especie de conmoción cerebral.