¿Dónde ver WWE Smack Down EN VIVO? Horario y cómo seguir hoy la marca azul de la lucha libre

Nuevo viernes, nueva jornada de lucha libre con el desarrollo de Smack Down, la marca azul de la WWE se llevará a cabo hoy viernes 16 de agosto en el Kia Center de Orlando, Florida y trae a grandes figuras del wrestling norteamericano y mundial.

¿Cuándo y a qué hora comienza WWE Smack Down?

La marca azul de la WWE celebrará una nueva edición hoy viernes 16 de agosto a partir de las 20:00 horas de Chile en el Kia Center de Orlando, Florida.

Horarios de Smack Down para Latam:

18:00 horas – México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras.

México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras. 19:00 horas – Colombia, Perú, Panamá y Ecuador.

Colombia, Perú, Panamá y Ecuador. 20:00 horas – Bolivia, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.

Bolivia, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 21:00 horas – Argentina y Uruguay.

¿Quién transmite por TV o STREAMING la marca azul de la WWE?

Si no te quieres perder ningún detalle de Smack Down, te informamos que la única forma para ver la WWE en Chile es ESPN 7 , en los siguientes canales, según tu cableoperador:

ESPN 7

VTR:167 (SD) – 861 (HD)

DTV: 627 (SD) – 1627 (HD)

Claro: 179 (SD) – 479 (HD)

Entel: 240 (HD)

Movistar: 508 (SD) – 790 (HD)

GTD/TELSUR: 78 (SD)

TU VES: 520 (HD)

De momento no hay forma de ver Smack Down de forma online y legal en territorio nacional, debido a que Disney+ ya no posee los derechos de transmisión tras la fusión con STAR+.

¿Qué superestrellas están hoy viernes 16 de agosto en la WWE?

La WWE adelantó para este viernes 16 agosto la presencia de las siguientes supestrellas:

Roman Reigns.

Cody Rhodes.

Bayley.

Jade Cargill.

Bianca Belair.

Kevin Owens.