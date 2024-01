La realización de la Copa Davis en Santiago es una gran noticia para los seguidores nacionales del tenis, quienes podrán ver en vivo a Chile vs Perú. Sin embargo, los fanáticos que no asistan recibieron una mala noticia: la serie no la dará TVN y no irá por televisión abierta.

La serie entre Chile y Perú para acceder al Grupo Mundial es uno de los eventos deportivos más esperados del verano. Los mejores tenistas locales del momento estarán en Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional. El país vecino cuenta con Juan Pablo Varillas (87°) como su elemento más destacado, además de tener como capitán al recordado Luis Horna. Lucho en sus años como jugador, llegó a ser 33° del mundo y derrotó a Nicolás Massú en la final del ATP de Viña en 2007.

Lamentablemente toda esta fiesta que será la Copa Davis, no podrá ser vista en televisión abierta. TVN, que es la estación que suele dar estos encuentros, no dará la serie entre chilenos y peruanos. Una noticia que golpea a quienes disfrutan de ver a jugadores como Nicolás Jarry, Cristian Garin, Alejandro Tabilo, Tomás Barrios y Matías Soto con los colores nacionales.

¿Por qué TVN no transmitirá la Copa Davis?

El dueño de los derechos de la televisación del evento no quiso sublicenciar su transmisión, por lo que dejó al canal estatal sin la alternativa de poder dar el encuentro por TV abierta, según lo informado por El Filtrador.

¿Quién dará la serie entre Chile y Perú?

La única alternativa para ver los encuentros será a través de DSports y DGO, del cableoperador DirecTV Sports.

¿Cuándo son los partidos?

Chile y Perú se enfrentan este sábado 3 y domingo 4 de febrero. En ambos días los encuentros serán a partir de las 18:00 horas.

Quedan pocas entradas

En la previa a la disputa de esta Copa Davis, el equipo chileno recibió una inesperada noticia. Gonzalo Lama (515°), quien era parte de la nómina de jugadores, sufrió una rotura de menisco en la rodilla derecha. Ante esta grave situación, el León decidió anunciar su retiro del tenis a los 30 años. Una carrera que lo vio ganar dos Challenger y que alcanzó a ser 160° del mundo, pero que los problemas físicos no lo dejaron en paz. Será homenajeado antes de jugar contra Perú.

El regreso de Chile al Court Central Anita Lizana ha generado gran expectativa y las entradas están cerca de agotarse. El abono para los dos días ya está agotado y la primera jornada tampoco tiene tickets disponibles. Solo quedan boletos para el domingo 4 de febrero, cuando se disputa el dobles y los restantes dos singles en caso de ser necesarios. Las entradas tienen un valor único de $30.000 y pueden ser adquiridas en livetickets.cl.

Chile necesita el triunfo ante Perú para seguir en el Grupo Mundial. Durante el 2023 ya estuvo en esa fase enfrentando a potencias como Suecia, Italia y Canadá. Nicolás Massú y los suyos quieren seguir entre los mejores países del planeta en este 2024.