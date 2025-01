Dirk Nowitzki es una de las grandes leyendas de la NBA en donde es el único jugador en la historia de la liga en haber jugado toda su carrera en el mismo equipo, cumpliendo 21 años en los Dallas Mavericks.

El alemán debutó en la liga más importante de mundo el año 98 en donde fue elegido en la primera ronda del Draft por los Milwaukee Bucks, siendo intercambiado inmediatamente a los Mavericks. El jugador se convirtió en un 14 ves All Star, 12 veces All MBA y fue el primer europeo en ser titular en un juego All Star.

Con numerosas distinciones individuales, Nowitzki es una de las figuras icónicas de la liga, por lo que su opinión siempre es muy respetada por los fans. Por lo mismo, muchos se preguntan quién para él es el mejor jugador de la historia.

El mejor jugador de la historia según Nowitzki

Durante la transmisión de The Last Dance de ESPN, el jugador utilizó sus redes sociales para expresar que para él el mejor de todos los tiempos es Michael Jordan, el ícono global y estrella de los Chicago Bulls.

“The Last Dance fue excelente. Fui un gran fanático de los Bulls en los 90. ¡Tantas cosas que nunca supe o que había olvidado! MJ es el mejor de todos los tiempos”, tuiteó Nowitzki.

Asimismo, el año 2013, el jugador señaló a ESPN que “Para él, incluso saber mi nombre es una locura, para ser honesto”, expresó en aquella oportunidad.

“Que él diga que podría haber sido un buen jugador significa mucho. Es una lección de humildad. Ha sido un viaje loco durante 15 años. Es genial recibir el respeto del mejor de todos los tiempos”.

