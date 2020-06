WWE Backlash 2020: Horario, cartelera y dónde ver en vivo el regreso del gran evento PPV de la lucha libre

Luego de un emocionante Money in the Bank de mayo, este domingo volverá otro de los grandes evento de la lucha libre con el Backlash 2020, uno de los más antigos de la WWE.

Las jornadas de lucha organizadas por la compañia de Vince McMahon tendrá otro especial momento y con emociones y entretencion asegurada cuando se vuelva el Backlash, esto luego de estar un año fuera del calendario de la WWE.

Y este año se han encargado de promocionar el evento con una pelea que promete ser "la mejor de todos los tiempos", como se autodenominó, y que tendrá en el cuadrilatero a Edge vs Randy Orton, dos luchadores que tienen su historia detrás. El primero ya está en su salsa luego de volver en el Royal Rumble 2020 tras 9 años fuera del ring.

Este combate fue pregrabado con anterioridad hace algunos días, mientras que el resto de la cartelera será totalmente en vivo. En esta destaca el enfrentamiento por el campeonato femenino, Asuka, reciente y sorpresiva campeona del RAW, contra Nia Jax.

7 combates en total, donde también suba bonos Drew McIntyre (c) vs Bobby Lashley por el campeonato mundial masculino y Andrade vs Apollo Crews (c) por el campeonato de EE.UU, llegarán a las pantallas de millones de fanáticos en vivo desde el Performance Center de Orlando.

Día y hora: ¿Cuándo es el evento WWE Backlash 2020 con el combate Edge vs Randy Orton?

El evento WWE Backlash 2020 con el combate Edge vs Randy Orton será este domingo 14 de junio desde las 19:00 horas de Chile.

Estamos a un día de lo que promete ser La Mejor Lucha de Todos los Tiempos ��



Antes de su lucha en #WWEBacklash, te dejamos este #Top5 de momentos entre @EdgeRatedR �� y @RandyOrton �� pic.twitter.com/Kswkv7zGIw — WWE Español (@wweespanol) June 13, 2020

Televisión: ¿Quién transmite en vivo el evento WWE Backlash 2020 con el combate Edge vs Randy Orton?

El evento WWE Backlash 2020 con el combate Edge vs Randy Orton será transmitido en vivo por Fox Action y Fox Sports 1, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Fox Action

VTR: 479 (SD) - 812 (HD)

DIRECTV: 561 (SD) - 1561 (HD)

ENTEL: 290 (SD)

CLARO: 282 (SD) - 782 (HD)

GTD/TELSUR: 275 (SD) - 276 (HD) - 805 (HD)

MOVISTAR: 648 (SD) - 930 (HD)

TU VES: 272 (SD)

Fox Sports 1

VTR: 166 (SD) - 860 (HD)

DTV: 604 (SD) - 1604 (SD)

ENTEL: 241 (HD)

CLARO: 178 (SD) - 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD) - 846 (HD)

MOVISTAR: 485 (SD) - 889 (HD)

TU VES: 518 (SD)

Online: ¿Dónde ver en vivo y por streaming el evento WWE Backlash 2020 con el combate Edge vs Randy Orton?

Si buscas un link para ver en vivo y online el evento WWE Backlash 2020 con el combate Edge vs Randy Orton, podrás hacerlo en Fox Play y la app oficial WWE Network.

Revisa la cartelera confirmada del evento de WWE Backlash 2020:

Combate por el campeonato mundial de WWE Drew McIntyre (c) vs Bobby Lashley Título Universal WWE Braun Strowman (c) vs The Miz y John Morrison The Greatest Wrestling Match Ever Edge vs Randy Orton Combate por el campeonato femenino de WWE RAW Asuka (c) vs Nia Jax Combate individual Jeff Hardy vs Sheamus Campeonato femenino por parejas de WWE Bayley y Sasha Banks (c) vs Alexa Bliss y Nikki Cross vs The IIconics (Peyton Royce y Billie Kay) Combate por el campeonato de los Estados Unidos Andrade vs Apollo Crews (c)