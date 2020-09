Vuelven las MMA a Chile: One Live 2 anuncia su cartelera con tres peleas por campeonato

La situación del coronavirus parecía poner en peligro el desarrollo de eventos de deportes de contacto, pero los trabajados protocolos han permitido que puedan realizarse sin problemas en el extranjero.

En nuestro país la cosa no fue distinta y, luego que se permitiera el regreso de la actividad deportiva, las artes marciales mixtas dieron el vamos. Productora One, encargada del evento de MMA más grande de Chile, anunció el regreso de One Live.

El próximo 21 de noviembre se llevará a cabo el show en su segunda versión, con cinco combates que prometen desatar una guerra arriba de la jaula.

Cartelera de One Live 2.

Alfredo Muaiad intentará romper el invicto profesional de Enrique Pacheco, que buscará alcanzar su sexta victoria consecutiva. Por su parte, Pablo Burgos y Luciano Berrios tratarán de seguir en la senda del triunfo.

El resto de los combates serán solo peleas por cinturones. En la división de Peso Medio-ligero, modalidad K1, Miguel Araneda defenderá su título ante Felipe Bachmann en una de las peleas que promete más acción de la velada.

En la co-estelar, Eduardo Torres y Gastón Manzur buscarán coronarse como campeón de la división de Peso Gallo. "Cyborg" llega con un impecable récord invicto de 10-0 y como uno de los mejores chilenos en el MMA pero en frente tendrá a un "Cabeludo" que, con su pulido jiu jitsu brasileño, puede hacer mucho daño.

La estelar estará protagonizada por otro invicto. José Ferreira expondrá su cinturón de Peso Pluma ante Hugo Oyarzún. "Tiroloco" intentará hacer respetar su 5-0 como profesional ante un "Makina" con hambre de gloria.

Cartelera One Live 2:

- Peso Mosca: Alfredo Muaiad vs. Enrique Pacheco (peso mosca).

- Peso Pluma: Pablo Burgos vs. Luciano Berríos (peso pluma).

- Título de Peso Medioligero, modalidad K1: Miguel Araneda vs. Felipe Bachmann.

- Título de Peso Gallo: Eduardo “Cyborg” Torres vs. Gastón “Cabeludo” Manzur.

- Título de Peso Pluma: José “Tiroloco” Ferreira vs Hugo “La Máquina” Oyarzún.