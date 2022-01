Este lunes se registró una escena indignante en el Rally Dakar 2022 de Arabia Saudita. En el trazado que unió Hail y Al Qaisumah, el motociclista chileno César Zumarán fue atropellado por el piloto sudafricano Giniel de Villiers.

El valor nacional estaba detenido cerca de una piedra, cuando es embestido por el sudafricano, quien increíblemente continuó con su camino y ni siquiera se bajó para ayudarlo.

Zumarán cayó al suelo e hizo señas de dolor. Luego, logró reincorporarse y pudo terminar la etapa, aunque con lesiones leves. Terminó en el puesto 108°, con un tiempo de 5.29′43″ y una penalización de 15 minutos.

Se espera que haya un prounciamiento de la organización y una posible penalización. Por el momento, Cristóbal Guldman, señaló en T13: “Estuvimos con los comisarios. Presentamos el reclamo, De Villiers estuvo un poco antes que nosotros y ofreció hacer una disculpa pública y darle la mano a César y sacarse una foto con él, pero eso a mí me pareció un insulto”.

“César tampoco aceptó eso y pedimos una penalización. Yo la verdad estaba pidiendo la descalificación, pero no sé si eso lo van a tomar así. A mí me parece súper grave, me parece que es un motivo de descalificación, pero César es el dueño del reclamo, no yo, no tengo autoridad para hacerlo”, finalizó.