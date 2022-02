El debut de la chilena Jennifer González no se llevará a cabo, ya que la organización más importante de artes marciales mixtas Ultimate Fighting Championship UFC anunció el término de contrato de la deportista nacional a días de su pelea contra la brasileña Josiane Nunez en UFC Las Vegas 41.

La Jefa, quién se convertiría en la primera mujer chilena en pisar el octágono más importante de artes marciales mixtas no competirá en la categoría de 135 libras, la UFC bajó su pelea. Según comentó al medio ESPN es que no comprende muy bien lo que pasó, solo que tuvo una serie de problemas en las visitas de USADA, agencia de antidoping de Estados Unidos.

“Resulta que USADA, que es una agencia antidoping, me recalcó a mí que tengo que tener una agenda, un calendario por mis ubicaciones. Yo no me lo tomé tan a pecho, entonces puse que estaba de 9 a 23 horas en el gimnasio porque estoy siempre, solo salgo a hacerme exámenes y no he salido más que eso”, relató.

Según explicó esta organización tiene dos oportunidades para asistir, la primera vez que asistieron a su domicilio ella estaba en una entrevista, en donde al percatarse de que era la institución "USADA" les dijo que entraria a guardar su camioneta y sus perros. Pero ellos pensaron que se estaba escapando.

"Les dije que pasen, que me esperen en el gimnasio. Les dije que me esperen que guarde la camioneta y los perros y el chico me dice no, ‘es que no te puedo perder de vista’. Yo le dije que si venía conmigo los perros lo iban a agarrar, yo tengo dos rottweiller”.

"Cuando le dije eso no me di cuenta que se enojó. Yo abrí las puertas, entré los perros, me cambié un poco de ropa y me fui a dar la vuelta por el gimnasio. Y ahí ya no estaban", lamentó.

Jennifer tiene una marca profesional de 13 victorias y cinco derrotas, sumado de una racha de siete triunfos consecutivos, la mayoría por sumisión, ha peleado en diferentes países y se ha mantenido limpia de sustancias prohíbidas en el deporte. Lamentablemente