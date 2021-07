Tomás González va a disfrutar a los Juegos Olímpicos: "Quiero regalarme la oportunidad de arriesgar"

Una de las máximas figuras del Team Chile, que tendrá a 58 representantes en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 es Tomás González, quien estará en su tercera cita polideportiva, y tiene ganas de disfrutarla.

El mejor gimnasta nacional de todos los tiempos, antes de partir a Japón, señaló que espera disfrutar los Juegos, y para ello piensa arriesgar más de la cuenta en sus rutinas.

"Veo muy difícil seguir mucho tiempo más en el alto rendimiento. Hay un tema de desgaste físico y lesiones que lo impide. Probablemente sean mis últimos Juegos Olímpicos, pero después de Tokio haré un análisis y decidiré por cuánto tiempo me gustaría seguir compitiendo", dijo el campeón panamericano.

Acerca de su presentación en Tokio indicó que "influye mucho la experiencia, estos son mis terceros Juegos Olímpicos y quiero regalarme la oportunidad de arriesgar un poco más en cuanto a la dificultad. En Londres no pude arriesgar tanto".

Tomás González es el actual campeón panamericano - Getty

"Si llego a la final bien, si no también y si fallo también. Estoy hace 30 años en esto y siempre he dado el mil por ciento, y estoy en un minuto de mi carrera en que no me voy a echar a morir. Siempre estoy muy mentalizado para poder hacer la mejor rutina posible", cerró.

Los mejores Juegos de Tomás González fueron en Londres 2012, cuando terminó en el cuarto lugar en salto y suelo, a un paso de una medalla.