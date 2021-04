Padre de Djokovic asegura: "Federer no es tan buen hombre, hace unos años atacó a mi hijo"

Srdjan, padre de Novak Djokovic, volvió a dejar claro que si bien su hijo tiene una relación cordial con Roger Federer, en ningún caso son amigos.

Srdjan acudió al programa Ace at Eleven de la televisión serbia, donde acusó a Roger de atacar a su hijo y de no ser un buen hombre.

“Hace unos años atacó a mi hijo cuando aún era joven, cuando tenía 18 o 19 años. Sabía que venía alguien que sería mejor que él. Dije entonces que era un gran campeón, el mejor en ese momento, pero por mucho que sea un gran campeón, Federer no es tan buen hombre”, señaló.

Se repite el ataque de Srdjan, quien anteriormente ya le había sugerido al suizo que se retire del tenis y que asuma que Nadal y Nole superarán sus récords.

Djokovic y Federer se saludan cordialmente en el Australian Open 2020

“Tanto Nadal como Novak le soplan el cuello y él no puede aceptar el hecho de que serán mejores. Vaya hombre, críe hijos, haga otra cosa, vaya a esquiar, haga algo más interesante”, disparó.

En aquel programa televisivo también le dedicó palabras a sus críticos: “Es obvio que los medios extranjeros no tienen la mejor opinión de nosotros y que les molestamos constantemente. Si te digo la verdad, no quiero ser parte de su mundo retorcido. Lamento que no les guste Novak. Solo digo la verdad, ¿qué debo hacer? Difaman tanto y dicen tantas cosas repugnantes de él que es increíble. Mis respuestas son mucho más nítidas en comparación por cómo tratan a este gran campeón que no volverán a tener en este mundo”