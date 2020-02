Técnico de Cristian Garin se ilusiona: “Va a ser uno de los jugadores que estará peleando un Grand Slam”

No cabe duda que el inicio de temporada para Cristian Garin (18° ránking ATP) ha sido espectacular, pues en las últimas semanas ya sumó dos títulos ATP (Córdoba y Río de Janeiro), situación que lo tiene como el gran favorito para quedarse con el galardón en Santiago.

En ese sentido, Andrés Schneiter, técnico de Garin, conversó con el diario El Mercurio sobre el buen nivel de la raqueta chilena y aseguró que tiene las condiciones para pelear por un título de Grand Slam.

"Cristian va a ser uno de los jugadores que va a estar pelando cosas. Pero no hay que desesperarse. Cristian recién lleva un año en este circuito y ahora está para competir mejor en los torneos grandes, y una vez que logre eso, va a tener sus chances. Lo mismo pasa con las canchas duras. En arcilla se siente en su casa y en cemento, no es que no se sienta bien, pero todavía le falta jugar un poco más", expresó.

Agregó que "Cristian ha derrotado a Tsitispas, a Zverev y ellos son los que vienen detrás, así es que él que puede entrar en esa parte. Hay que empezar a jugar con ellos y ver si podemos dar ese salto".

Además, relató que no se esperaba comenzar ganando dos títulos ATP. "Y ahora estamos recién en febrero y ya tenemos dos títulos, incluido un ATP 500 (…) Con Cristian es un proceso y no sé el techo que tenga porque él jugando, entrenando, lo hace a un nivel muy alto".

Finalmente, en esta jornada ADN Deportes informó que Schneiter trabajará de manera exclusiva con Garin, dejando de lado sus funciones con el argentino Juan Ignacio Lóndero (63°).