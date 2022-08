Tras un mes de receso, el Enduro World Series (EWS) regresó con todo con una agenda cargada de competencias sin pausas.

La primera de ellas fue la semana pasada en Burke Vermont, Estados Unidos, y a contar de este sábado el turno es de Maine, para correr la sexta jornada con los mejores pilotos de Enduro del mundo, que marca el fin de la travesía por Norteamérica.

Entre los participantes hay un chileno: Pedro Burns, quien se ha preparado para la segunda tanda de esta temporada para situarse en las primeras posiciones de su categoría.

El piloto nacional sufrió un grave accidente el año pasado que le impidió terminar la temporada 2021 del EWS, pero volvió para dejar todo en la pista en cada fecha.

“Previo a las fechas en Estados Unidos, estuve en Europa dos meses y medio preparándome y corriendo las dos primeras paradas de la competencia. Antes de la tercera tuve un accidente y me disloqué el hombro, lo que no me permitió correr esa carrera (…) pero luego ya retornamos a full y me siento súper fuerte y voy con todo. Con ganas de andar rápido y estar metido adelante con los mejores. Está súper competitiva la categoría, pero voy con altas expectativas”, puntualizó Burns en la previa.

La nueva jornada en Maine contempla un bosque de muchas pendientes, tierra blanda y mucha raíz, lo que promete mucha dificultad y desafío para los participantes que deben demostrar sus habilidades en la recta final, donde el Enduro World Series seguirá en Suiza y Francia.