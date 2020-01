Los millonarios premios que recibirán quienes disputen el Super Bowl

Estamos a pocos días de que se dispute una nueva versión del Super Bowl, la número 54 para ser más precisos, evento deportivo que prácticamente detiene al mundo en torno a el, tanto por lo deportivo, como por el show que se genera y los millones que giran a su alrededor.

El partido que disputarán el 2 de febrero Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers ya da que hablar, tanto por los equipos que se enfrentarán; las apuestas Super Bowl que se mueven a su alrededor; y por los millonarios premios que se llevarán quienes lo disputen.

Pero estas grandes sumas de dinero que se llevan los jugadores ya vienen siendo entregadas desde los playoffs. Por ejemplo, la NFL tiene entre su presupuesto estimado un monto de US$ 47,4 millones para repartir entre los jugadores que disputan estas instancias, monto que se incrementa cada año en un 5%.

Lo anterior implica que cada jugador que dispute con su equipo la fase de llaves se lleva un millonario premio. Por ejemplo, quienes disputaron la primera fase se desembolsaron US$ 28.000 (algo así como $21,5 millones de pesos chilenos).

Así, los montos van aumentando a medida que se avanza de llave, hasta llegar a la final, donde se le paga a cada jugador campeón la suma de US$ 124.000, mientras que el perdedor se lleva el monto de US$ 62.000. Con esto, el jugador que gane el Super Bowl se habrá llevado a su cuenta corriente el total de US$ 242.000 ($186,3 millones de pesos).

Estos millonarios montos se explican por una razón muy simple: los sueldos que cada jugador recibe por parte de su equipo son sólo por la temporada regular. Para la temporada de playoffs el sueldo lo "subsidia" la NFL pagando 15 días después de disputado cada partido de fase.

Este subsidio no quita de todas maneras que los jugadores pactan con sus equipos premios y bonos extras por avanzar de fase en los playoffs y por ganar el Super Bowl, por lo que se incrementan aún más sus ganancias.

Este sueldo subsididado se inventó en 1967, es decir, nació desde el mismo año que se disputa el Super Bowl, el que disputaron Kansas City y los Green Bay.

El primer Super Bowl disputado lo ganaron los Packers, cuyos jugadores recibieron US$ 15.000, los que ajustados a cifras actuales, producto de la inflación, corresponderían a más de US$ 114 mil, cifra similar a la que se entregó en la versión 52.

Por su parte, los Chiefs, que fueron los perdedores del primer Super Bowl, se llevaron US$ 7.500 por jugador, algo así como US$ 57.408 de ahora.

En otros deportes masivos de Estados Unidos se usa la misma subvención para las postemporadas. Por ejemplo, en la MLB el 2019 se asignaron US$ 88,1 millones para los jugadores que disputaron los playoffs de la liga de béisbol.

Por su parte, en la NBA el monto a repartir fue considerablemente menor, ya que se asignaron US$ 22 millones para el total de equipos que disputaron los playoffs, aunque en este caso es la asociación de jugadores la que decide cómo se reparten esos dineros.