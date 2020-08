El pesimismo de Cristian Garin: "No me sorprendería si se cancela el US Open faltando muy poco para jugar"

El 22 de agosto está pactado el regreso del circuito ATP, con el Masters 1000 de Cincinnati, a celebrarse en Nueva York, una semana antes del US Open.

Para dichos torneos está inscrito el número 1 de Chile, Cristian Garin, quien no se fía del regreso del tenis, porque piensa que puede ser cancelado a última hora.

"Por mi parte, no me sorprendería si se cancela el US Open faltando muy poco para jugar. Me hubiese gustado que jueguen todos, pero se entiende que algunos no quieran venir, yo estoy pensando en que sí se jugará y me preparo al 100 por ciento", indicó el 18 del mundo a ESPN.

Cristian Garin se prepara para el regreso del tenis

Además, Gago recalcó cómo ha pasado estos meses sin actividad oficial: "ha estado difícil, estuve tres meses en Chile sin ver a mi entrenador, en la casa haciendo rutinas de kinesiología y deporte. Llegué hace un par de semanas a Miami. He podido entrenar bien, por suerte, con todos los cuidados y ya estoy jugando con otros tenistas".

"Siento que independiente que venía en un buen año con mucha confianza de seguir subiendo, le he sacado provecho a este periodo. Intento ser positivo y espero que pueda generar frutos al jugar", cerró el sembrado número 13 del US Open.