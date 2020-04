El drama de Stephen Curry: "Este virus misterioso me encerró en mi habitación"

El coronavirus ha golpeado a todo el mundo y uno que ha sufrido por la pandemia mundial es el base de Golden State Stephen Curry, quien reveló en una carta con Times todo su sufrimiento.

"El 6 de marzo acababa de jugar mi primer partido en meses la noche anterior, y las conversaciones se arremolinaban sobre lo que este virus podría significar para la Liga", partió contando la estrella de la NBA.

Luego agregó que "esa noche, comencé a sentirme enfermo. La fiebre comenzó. Mi primer pensamiento fue: ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Podría esto realmente suceder? Después de meses de esperar para volver a la cancha tras una fractura en la mano y dos cirugías, solo quería jugar. Pero la amenaza de este virus misterioso me encerró en mi habitación para proteger a todos los que me importaban: esposa, hijos, compañeros de equipo, fanáticos".

Curry, además, contó que fue el primer jugador de la NBA en realizarse el test por COVID-19, el cual fue negativo.

Curry pasó un largo tiempo lesionado - Getty

"Fui el primer jugador de la NBA al que le hicieron el test del COVID-19. Afortunadamente, mi prueba resultó negativa. Pero esa experiencia me golpeó, y me golpeó fuerte. Yo no tengo que preocuparme por las muchas cosas que paralizan a las familias en todo el país durante esta pandemia: desempleo, hambre, vivienda. ¿Cómo no podría usar todos mis recursos y todo el poder de la plataforma que mi esposa y yo hemos construido para ayudar a los necesitados desesperadamente durante este tiempo? Tenemos una responsabilidad el uno con el otro", explicó.

Además, reveló que junto a su familia están ayudando a los más necesitados: "Gran parte del trabajo que estamos haciendo durante la pandemia de es asegurar que todos los residentes en Oakland tengan acceso a la comida que necesitan. Desde el momento en que las escuelas de Oakland anunciaron cierres indefinidos , nuestra Fundación Come, Aprende, Toca, ha suministrado un millón de comidas a los niños y las familias de Oakland".