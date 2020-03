El Chino Ríos confiesa su última locura y cuenta que dejó plantado a Ricardo Arjona

Marcelo Ríos cuando habla dispara con todo. Ahora el ex número 1 del mundo aparecerá en el programa de Chilevisión Podemos Hablar, donde contó algunas de sus anécdotas.

Las palabras del ex tenista fueron adelantadas por Las Últimas Noticias, donde dieron a conocer una historia con el cantante Ricardo Arjona.

"Yo antes lo escuchaba y me encontré con él en Costa Rica. Conversamos, quedamos de jugar golf al otro día y yo no llegué. No sé si él habrá llegado", explicó el Chino.

Además, reveló que alguna vez consumió éxtasis: "estaba viendo a 'Lucho' Jara en la tele y se me acercaba así", mientras hacía un gesto con su mano a la cámara.

El Chino Ríos contará estas y más historias en CHV.