Cristian Garín vs Mackenzie McDonald | Ver EN VIVO ONLINE y por TV al Tanque por la 2° ronda de Roland Garros

Este miércoles continuará la participación de Cristian Garín (23°) en Roland Garros 2021. El torneo francés ya programó a Gago en su segundo duelo del torneo ante el estadounidense Mackenzie McDonald (119°).

El Tanque logró llegar a esta ronda tras derrotar el pasado domingo al tenista argentino, Juan Ignacio Lóndero -102° en el ranking ATP- por parciales de 3-6, 4-6, 6-7 y 2-6. Gago fue de menos a más durante el encuentro y finalmente pudo llevarse el triunfo y avanzar a la siguiente ronda del torneo galo.

Ahora enfrentará al estadounidense Mackenzie McDonald, el norteamericano viene desde la clasificación y en su debut en la primera ronda del torneo de tierra batida, derrotó al finlandés, Emil Ruusuvuori (75°) en cuatro sets; 4-6, 6-3, 7-6 y 6-3.

Garín por su parte, buscará hacer historia y alcanzar por segunda vez consecutiva la tercera ronda del torneo francés, el mejor registro del nacional en el segundo Grand Slam del año.

Aún no hay enfrentamientos entre Gago y McDonald en el circuito profesional, el norteamericano de 26 años es profesional desde 2016 y su mejor registro ATP lo consiguió en abril del año 2019, donde llegó a ser 57° del mundo.

El ganador del duelo de este miércoles se medirá en tercera ronda contra el triunfador del enfrentamiento entre el argentino Guido Pella (61º) y el también estadounidense, Marcos Giron (84º).

Día y hora: ¿Cuándo juegan Cristian Garín vs Mackenzie McDonald?

Cristian Garín vs Mackenzie McDonald juegan este miércoles 2 de junio no antes de las 9:00 am hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Cristian Garín vs Mackenzie McDonald?

El partido será transmitido por algunas de las señales de ESPN, sujeto a confirmación.

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Cristian Garín vs Mackenzie McDonald?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en ESPN Play.